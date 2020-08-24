TVアニメ「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」の公式サイトにて、ヒップホップの用語を学べる動画「ヒプアニ-Division Rap School-」の第1回「レペゼン」が公開された。

これは本日8月24日にスタートした企画で、「ヒプノシスマイク」の初心者向けコンテンツを提供していく「はじめてのヒプノシスマイク」の一環。動画には講師のZeebraが、山田一郎役の木村昴に「レペゼン」の意味を解説する様子が収められた。「ヒプアニ-Division Rap School-」は全12回で、毎週月曜と金曜に更新される。

「はじめてのヒプノシスマイク」では「ヒプアニ-Division Rap School-」のほかに、4つのコンテンツを展開する。8月26日にはTVアニメに登場するキャラクター12人の関係性をまとめた「キャラクター相関図」、9月2日には「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の音楽を聴いたことがない人に向けておすすめの楽曲をピックアップした「原作楽曲プレイリスト」、9月9日には各キャラクターのプロフィールを1人1ページで紹介する「キャラクター紹介マンガ」を公開。アニメ放送前に知っておきたいキーワードや、「ヒプアニ-Division Rap School-」で解説されたヒップホップ用語をまとめた「用語集」も掲載される予定だ。

「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima（ライムアニマ）」は武力による戦争が根絶され、代わりに人の精神に干渉する特殊なマイク“ヒプノシスマイク”によって争う世界を舞台にした物語。10月2日に放送スタートする。

アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

放送情報

TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～

MBS：2020年10月3日（土）より毎週土曜日26:08～

テレビ愛知：2020年10月3日（土）より毎週土曜日25:20～

アニマックス：2020年10月17日（土）より毎週土曜日23:00～

配信情報

ABEMA：2020年10月2日（金）より毎週金曜日24:00～ ※地上波同時配信

ほか各種プラットフォームにて配信

スタッフ

原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子

総作画監督：芝美奈子、落合瞳、竹内由香里

サブキャラクターデザイン：川口千里、新谷真昼

プロップデザイン：江間一隆

美術監督：岡本綾乃

色彩設計：ホカリカナコ

撮影監督：宮脇洋平

CG監督：野間裕介

編集：西村英一

音楽：R・O・N

音響監督：本山哲

音響制作：HALF・H・P STUDIO

アニメーション制作：A-1 Pictures

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

東方天乙統女：小林ゆう

勘解由小路無花果：たかはし智秋

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会