ONE OK ROCK、自身初となるオンラインストリーミングライブ配信決定

ONE OK ROCKが、2020年10月11日にオンラインライブ「ONE OK ROCK 2020 ”Field of Wonder” at Stadium Live Streaming」を開催する。



ONE OK ROCKがオンラインライブを行うのは自身初の試み。本公演は、ZOZOマリンスタジアムから世界へ同時生配信される。通常のライブチケットの他、限定プレミアムパスやグッズの特典が付属されたパッケージチケットも販売されている。公演後は、10月12日12時から10月13日11時59分までアーカイブ配信が行われる。その他、U-NEXTでもライブが配信予定。





<配信情報>







ONE OK ROCK

「ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming」



配信日:2020年10月11日(日)

START 18:00(日本時間)



詳細・視聴:ONE OK ROCK Official Live Streaming Site

https://20201011.oneokrock.com