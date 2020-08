ONE OK ROCKが10月11日(日)に生配信ライブ「ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming」を開催する。

このライブは千葉・ZOZOマリンスタジアムにて無観客で開催され、専用ストリーミングサイトのほかU-NEXTでも配信される。視聴チケットは現在公式サイトにて販売中。「PRIMAL FOOTMARK」会員を対象としたグッズ付きチケットも販売している。

ONE OK ROCK 2020 "Field of Wonder" at Stadium Live Streaming

配信日時:2020年10月11日(日)18:00~

チケット販売URL:https://20201011.oneokrock.com/