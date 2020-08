ダルビッシュ有、7回1失点10奪三振の力投でハーラートップタイの5勝目！　…

シカゴ・カブスのダルビッシュ有投手は23日(日本時間24日)、本拠地でのシカゴ・ホワイトソックス戦に先発登板。7回1失点、毎回の2桁10三振を奪う力投で、ハーラートップタイの5勝目を挙げた。







初回を3人で終わらせたダルビッシュは2回、先頭の4番ホセ・アブレイユ内野手にソロ本塁打を浴び、先制を許した。



3回は9番ダニー・メンディック内野手、2番ヨアン・モンカダ内野手から三振を奪い三者凡退、4回も危なげない投球を見せた。



迎えた5回、先頭の7番ジェームス・マッキャン捕手に安打を許すと、1死後に9番メンディックにも安打を打たれ、一、二塁のピンチを背負った。1番ティム・アンダーソン内野手は二ゴロで2死二、三塁と場面が変わったが、2番モンカダを空振り三振に切って取り、無失点で切り抜けた。



6回を三者凡退で抑えると、その裏に味方打線が逆転。7回も続投したダルビッシュは、アウトを全て三振で奪うなど、疲れを感じさせない投球でこの回も三者凡退に切って取り、マウンドを後にした。



この日のダルビッシュは、7回(103球)を投げ、被安打6、与四球1、奪三振10、失点1の成績で5勝目。防御率は1.70とさらに良化した。



カブスは2回に1点を先制されると、ホワイトソックスの先発ディラン・シーズ投手に苦戦。チャンスは作るも、無得点の展開が続いた。奮起したい打線は6回、1死から3番ハビアー・バエズ内野手が二塁打で出塁すると、続く4番カイル・シュワーバー外野手に2ラン本塁打が飛び出し、逆転に成功した。以降は得点を奪えなかったが、投手陣が好投を見せ失点を許さず、2-1で勝利。2連敗を喫していたホワイトソックスに一矢を報いた。









【動画】5勝目を挙げたダルビッシュ有の2桁10奪三振!



カブスの公式ツイッターより



How nasty can Yu get? 🔥

— Chicago Cubs (@Cubs)