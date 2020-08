○ カブス 2 - 1 ホワイトソックス ●

<現地時間8月23日 リグリー・フィールド>



カブスのダルビッシュ有投手が23日(日本時間24日)、本拠地で行われたホワイトソックス戦に今季6度目の先発登板。2回に本塁打を被弾して1点を失ったが、毎回の10奪三振で7回1失点と好投し、リーグトップの5勝目(1敗)を手にした。



初回は併殺打もあり3人で片づける上々のスタートも、2回の先頭・アブレイユに本塁打を被弾。5回には2本のヒットで一死一二塁という場面もあったが、1番・アンダーソンを三ゴロ、2番・モンカダを空振り三振に仕留めた。



その後、6回表を三者凡退に抑えると、その裏に4番・シュワバーの2ランで逆転。勝利投手の権利を得て迎えた7回もマウンドに上がると、3つのアウトを全て三振で奪うピッチングを披露し、7回103球、6安打10奪三振1失点という内容で降板。スコアは2-1のまま動かず、ダルビッシュは今季初登板後で黒星を喫してから5連勝となった。



How nasty can Yu get? 🔥 pic.twitter.com/ejaL3NmA8I— Chicago Cubs (@Cubs) August 23, 2020