コミックナタリーより、本日8月24日に発売される単行本をお知らせいたします。本日発売の雑誌リストはこちらから。

一迅社

「学食「ハナ」のしあわせごはん（1）」 pote
「氷室の天地 Fate/school life（13）」 磨伸映一郎/TYPE-MOON
「氷室の天地 Fate/school life（13）特装版」 磨伸映一郎/TYPE-MOON
「獅子堂さんに叱られたい。（1）」 茂木康信

KADOKAWA

「Mr.マロウブルー（1）」 サマミヤアカザ
「残月、影横たはる辺（1）」 叶輝

幻冬舎コミックス

「ふたりはだいたいこんなかんじ（1）」 いけだたかし
「いじわるしないで手加減してよ」 リオナ
「麦本三歩の好きなもの（1）」 須藤佑実/住野よる
「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（6）」 揚立しの
「警視庁抜刀課（8）」 斎藤岬
「バリエ ガーデン（5）」 木々
「大安仏滅（2）」 石川チカ
「怖がりなシンカー」 西原ケイタ
「廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活（2）」 NU/鈴森一/HMK84
「ふたりべや（8）」 雪子

三交社

「ベイビーフェイス・モンスター卍」 爺太

少年画報社

「ワンナイト・モーニング（3）」 奥山ケニチ
「鬼門街 KARMA（4）」 永田晃一
「外道の歌（11）」 渡邊ダイスケ
「KIPPO（17）」 田中宏

青泉社

「鬼談 人形師雨月の百物語（14）」 櫂広海