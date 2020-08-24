コミックナタリーより、本日8月24日に発売される単行本をお知らせいたします。本日発売の雑誌リストはこちらから。
一迅社
「学食「ハナ」のしあわせごはん（1）」 pote
「氷室の天地 Fate/school life（13）」 磨伸映一郎/TYPE-MOON
「氷室の天地 Fate/school life（13）特装版」 磨伸映一郎/TYPE-MOON
「獅子堂さんに叱られたい。（1）」 茂木康信
KADOKAWA
「Mr.マロウブルー（1）」 サマミヤアカザ
「残月、影横たはる辺（1）」 叶輝
幻冬舎コミックス
「ふたりはだいたいこんなかんじ（1）」 いけだたかし
「いじわるしないで手加減してよ」 リオナ
「麦本三歩の好きなもの（1）」 須藤佑実/住野よる
「ご飯つくりすぎ子と完食系男子（6）」 揚立しの
「警視庁抜刀課（8）」 斎藤岬
「バリエ ガーデン（5）」 木々
「大安仏滅（2）」 石川チカ
「怖がりなシンカー」 西原ケイタ
「廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活（2）」 NU/鈴森一/HMK84
「ふたりべや（8）」 雪子
三交社
少年画報社
「ワンナイト・モーニング（3）」 奥山ケニチ
「鬼門街 KARMA（4）」 永田晃一
「外道の歌（11）」 渡邊ダイスケ
「KIPPO（17）」 田中宏