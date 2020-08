最強ビキニギャル集団「サイバージャパンダンサーズ」が、24日発売のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』(講談社)第39号の表紙・グラビアに登場する。

サイバージャパンダンサーズ

同グループはビキニギャルのダンサー集団で、写真集『Yummy!』(宝島社)が9月17日に発売される。

20周年を記念し、表紙・巻頭・巻末とグラビアをジャック。巻頭グラビアでは「夏フェス」をテーマに、ホットなビキニ姿を美ヒップ満載で掲載する。巻末グラビアでは大人っぽいセクシーギャルズが登場し、ベッドの上でシックな色気を見せる。さらに新人ダンサー4人が初々しい表情を見せた。

(C) 岡本武志 /ヤングマガジン (C) 佐藤佑一 /ヤングマガジン (C) カノウリョウマ /ヤングマガジン