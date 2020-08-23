J1第12節が各地で行われた [写真]=Getty Images

　明治安田生命J1リーグ第14節が各地で行われた。

　ここまで無敗で首位に立つ川崎フロンターレは敵地で名古屋グランパスと対戦。ここまで34得点を記録する自慢の攻撃陣が沈黙し、44分に金崎夢生が挙げた得点を守り切られた。連勝は「10」でストップし、今季初黒星を喫した。

　セレッソ大阪は本拠地でベガルタ仙台と対戦。前半終了間際に一時同点とされたが、後半に坂元達裕が決勝点を記録。2位で首位川崎を追っている。

清水　2－3　横浜FC
名古屋　1ー0　川崎
鹿島　1ー1　G大阪
浦和　1ー2　神戸
FC東京　3ー0　湘南
横浜FM　3ー1　広島
C大阪　2ー1　仙台
大分　0ー0　柏

■順位表
1位　川崎F（勝ち点31／得失点差+24）
2位　C大阪（勝ち点24／得失点差+4）
3位　名古屋（勝ち点23／得失点差+11）※1試合未消化
4位　FC東京（勝ち点22／得失点差+6）
5位　柏（勝ち点20／得失点差+6）
6位　G大阪（勝ち点20／得失点差+3）※1試合未消化
7位　浦和（勝ち点20／得失点差-3）
8位　横浜FM（勝ち点17／得失点差+1）
9位　神戸（勝ち点16／得失点差−2）
10位　広島（勝ち点14／得失点差+3）※1試合未消化
11位　横浜FC（勝ち点14／得失点差−8）
12位　札幌（勝ち点13／得失点差−5）※1試合未消化
13位　鹿島（勝ち点12／得失点差−2）
14位　大分（勝ち点12／得失点差−8）
15位　仙台（勝ち点10／得失点差−6）※1試合未消化
16位　清水（勝ち点9／得失点差−6）
17位　鳥栖（勝ち点7／得失点差-5）※3試合未消化
18位　湘南（勝ち点4／得失点差−13）

J1第13節対戦カード
▼29日
18：00　神戸　vs　横浜FM
19：00　川崎　vs　清水
19：00　広島　vs　仙台
19：00　G大阪　vs　FC東京
19：00　柏　vs　鹿島
19：00　浦和　vs　大分
19：00　札幌　vs　名古屋
▼30日
18：00　横浜FC　vs　C大阪