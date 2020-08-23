明治安田生命J1リーグ第14節が各地で行われた。

ここまで無敗で首位に立つ川崎フロンターレは敵地で名古屋グランパスと対戦。ここまで34得点を記録する自慢の攻撃陣が沈黙し、44分に金崎夢生が挙げた得点を守り切られた。連勝は「10」でストップし、今季初黒星を喫した。

セレッソ大阪は本拠地でベガルタ仙台と対戦。前半終了間際に一時同点とされたが、後半に坂元達裕が決勝点を記録。2位で首位川崎を追っている。

清水 2－3 横浜FC

名古屋 1ー0 川崎

鹿島 1ー1 G大阪

浦和 1ー2 神戸

FC東京 3ー0 湘南

横浜FM 3ー1 広島

C大阪 2ー1 仙台

大分 0ー0 柏

■順位表

1位 川崎F（勝ち点31／得失点差+24）

2位 C大阪（勝ち点24／得失点差+4）

3位 名古屋（勝ち点23／得失点差+11）※1試合未消化

4位 FC東京（勝ち点22／得失点差+6）

5位 柏（勝ち点20／得失点差+6）

6位 G大阪（勝ち点20／得失点差+3）※1試合未消化

7位 浦和（勝ち点20／得失点差-3）

8位 横浜FM（勝ち点17／得失点差+1）

9位 神戸（勝ち点16／得失点差−2）

10位 広島（勝ち点14／得失点差+3）※1試合未消化

11位 横浜FC（勝ち点14／得失点差−8）

12位 札幌（勝ち点13／得失点差−5）※1試合未消化

13位 鹿島（勝ち点12／得失点差−2）

14位 大分（勝ち点12／得失点差−8）

15位 仙台（勝ち点10／得失点差−6）※1試合未消化

16位 清水（勝ち点9／得失点差−6）

17位 鳥栖（勝ち点7／得失点差-5）※3試合未消化

18位 湘南（勝ち点4／得失点差−13）

J1第13節対戦カード

▼29日

18：00 神戸 vs 横浜FM

19：00 川崎 vs 清水

19：00 広島 vs 仙台

19：00 G大阪 vs FC東京

19：00 柏 vs 鹿島

19：00 浦和 vs 大分

19：00 札幌 vs 名古屋

▼30日

18：00 横浜FC vs C大阪