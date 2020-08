明治安田生命J1リーグ第14節が各地で行われた。

ここまで無敗で首位に立つ川崎フロンターレは敵地で名古屋グランパスと対戦。ここまで34得点を記録する自慢の攻撃陣が沈黙し、44分に金崎夢生が挙げた得点を守り切られた。連勝は「10」でストップし、今季初黒星を喫した。

セレッソ大阪は本拠地でベガルタ仙台と対戦。前半終了間際に一時同点とされたが、後半に坂元達裕が決勝点を記録。2位で首位川崎を追っている。

清水 2-3 横浜FC

名古屋 1ー0 川崎

鹿島 1ー1 G大阪

浦和 1ー2 神戸

FC東京 3ー0 湘南

横浜FM 3ー1 広島

C大阪 2ー1 仙台

大分 0ー0 柏

■順位表

1位 川崎F(勝ち点31/得失点差+24)

2位 C大阪(勝ち点24/得失点差+4)

3位 名古屋(勝ち点23/得失点差+11)※1試合未消化

4位 FC東京(勝ち点22/得失点差+6)

5位 柏(勝ち点20/得失点差+6)

6位 G大阪(勝ち点20/得失点差+3)※1試合未消化

7位 浦和(勝ち点20/得失点差-3)

8位 横浜FM(勝ち点17/得失点差+1)

9位 神戸(勝ち点16/得失点差−2)

10位 広島(勝ち点14/得失点差+3)※1試合未消化

11位 横浜FC(勝ち点14/得失点差−8)

12位 札幌(勝ち点13/得失点差−5)※1試合未消化

13位 鹿島(勝ち点12/得失点差−2)

14位 大分(勝ち点12/得失点差−8)

15位 仙台(勝ち点10/得失点差−6)※1試合未消化

16位 清水(勝ち点9/得失点差−6)

17位 鳥栖(勝ち点7/得失点差-5)※3試合未消化

18位 湘南(勝ち点4/得失点差−13)

J1第13節対戦カード

▼29日

18:00 神戸 vs 横浜FM

19:00 川崎 vs 清水

19:00 広島 vs 仙台

19:00 G大阪 vs FC東京

19:00 柏 vs 鹿島

19:00 浦和 vs 大分

19:00 札幌 vs 名古屋

▼30日

18:00 横浜FC vs C大阪