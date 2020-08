明治安田生命J2リーグ第14節が各地で行われた。

首位のV・ファーレン長崎は敵地で水戸ホーリーホックと対戦。一時はビハインドを許したが、早々に同点とすると澤田崇が決勝点をゲット。2-3の勝利を収め、首位をキープしている。

7連勝中の2位ギラヴァンツ北九州は本拠地で東京ヴェルディと対戦。オウンゴールで先手を許す展開となったが、町野修斗の2得点で逆転。上位対決を制して8連勝を収めた。

岡山 0ー1 群馬

山口 0ー2 町田

愛媛 2ー1 大宮

山形 3ー1 甲府

栃木 0ー1 福岡

新潟 1ー0 琉球

磐田 6ー0 金沢

京都 2ー2 松本

水戸 2ー3 長崎

千葉 1ー2 徳島

北九州 2ー1 東京V

■順位表

1位 長崎(勝ち点32/得失点差+10)

2位 北九州(勝ち点31/得失点差+14)

3位 徳島(勝ち点27/得失点差+12)

4位 磐田(勝ち点19/得失点差+7)

5位 新潟(勝ち点19/得失点差+4)

6位 甲府(勝ち点22/得失点差+3)

7位 京都(勝ち点21/得失点差+3)

8位 東京V(勝ち点20/得失点差+4)

9位 大宮(勝ち点20/得失点差0)※1試合未消化

10位 千葉(勝ち点19/得失点差+4)

11位 栃木(勝ち点19/得失点差−1)

12位 山形(勝ち点18/得失点差0)

13位 福岡(勝ち点18/得失点差−2)※1試合未消化

13位 金沢(勝ち点17/得失点差−2)

15位 町田(勝ち点17/得失点差−2)

16位 水戸(勝ち点16/得失点差−2)

17位 岡山(勝ち点16/得失点差−2)

18位 琉球(勝ち点14/得失点差−9)

19位 松本(勝ち点13/得失点差−8)

20位 愛媛(勝ち点12/得失点差−4)

21位 群馬(勝ち点12/得失点差−16)

22位 山口(勝ち点11/得失点差−11)

第15節対戦カード(29、30日)

▼29日

18:00 東京V vs 京都

18:00 松本 vs 徳島

19:00 福岡 vs 新潟

19:00 水戸 vs 愛媛

19:00 長崎 vs 大宮

19:00 山口 vs 金沢

19:00 琉球 vs 山形

19:00 北九州 vs 千葉

▼30日

18:00 甲府 vs 栃木

19:00 群馬 vs 磐田

19:00 町田 vs 岡山