J2第14節が各地で行われた

　明治安田生命J2リーグ第14節が各地で行われた。

　首位のV・ファーレン長崎は敵地で水戸ホーリーホックと対戦。一時はビハインドを許したが、早々に同点とすると澤田崇が決勝点をゲット。2－3の勝利を収め、首位をキープしている。

　7連勝中の2位ギラヴァンツ北九州は本拠地で東京ヴェルディと対戦。オウンゴールで先手を許す展開となったが、町野修斗の2得点で逆転。上位対決を制して8連勝を収めた。

岡山　0ー1　群馬
山口　0ー2　町田
愛媛　2ー1　大宮
山形　3ー1　甲府
栃木　0ー1　福岡
新潟　1ー0　琉球
磐田　6ー0　金沢
京都　2ー2　松本
水戸　2ー3　長崎
千葉　1ー2　徳島
北九州　2ー1　東京V

■順位表
1位　長崎（勝ち点32／得失点差+10）
2位　北九州（勝ち点31／得失点差+14）
3位　徳島（勝ち点27／得失点差+12）
4位　磐田（勝ち点19／得失点差+7）
5位　新潟（勝ち点19／得失点差+4）
6位　甲府（勝ち点22／得失点差+3）
7位　京都（勝ち点21／得失点差+3）
8位　東京V（勝ち点20／得失点差+4）
9位　大宮（勝ち点20／得失点差0）※1試合未消化
10位　千葉（勝ち点19／得失点差+4）
11位　栃木（勝ち点19／得失点差−1）
12位　山形（勝ち点18／得失点差0）
13位　福岡（勝ち点18／得失点差−2）※1試合未消化
13位　金沢（勝ち点17／得失点差−2）
15位　町田（勝ち点17／得失点差−2）
16位　水戸（勝ち点16／得失点差−2）
17位　岡山（勝ち点16／得失点差−2）
18位　琉球（勝ち点14／得失点差−9）
19位　松本（勝ち点13／得失点差−8）
20位　愛媛（勝ち点12／得失点差−4）
21位　群馬（勝ち点12／得失点差−16）
22位　山口（勝ち点11／得失点差−11）

第15節対戦カード（29、30日）
▼29日
18：00　東京V　vs　京都
18：00　松本　vs　徳島
19：00　福岡　vs　新潟
19：00　水戸　vs　愛媛
19：00　長崎　vs　大宮
19：00　山口　vs　金沢
19：00　琉球　vs　山形
19：00　北九州　vs　千葉

▼30日
18：00　甲府　vs　栃木
19：00　群馬　vs　磐田
19：00　町田　vs　岡山