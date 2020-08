「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」が本日8月23日にニコニコ生放送にて有料配信され、浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、古川慎、増田俊樹、八代拓、山谷祥生が出演した。

「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」は、ボイスキャスト12人がディズニーの名曲を披露するライブイベント。東京ガーデンシアターにて事前収録されたライブ映像の配信に加え、前後では12人が生出演してトークを繰り広げた。ライブは無観客で行われたものの、客席にはCGによって無数の光るペンライトが浮かび、拍手や歓声の音声も盛り込んだ臨場感ある映像が届けられた。

城を模した舞台にまず登場したのは浅沼、橋本、増田、山谷の4人。王子様風の純白の衣装をまとい、ライブで初披露の楽曲「夢はひそかに」を優雅に歌う。舞踏会のような雰囲気から一転、いろとりどりの魚が宙を舞う演出の中、荒牧は「アンダー・ザ・シー」をリズミカルに届ける。高野による「ライオン・キング」の朗読を挟んで、木村はシンバとザズーを演じ分けながら「王様になるのが待ちきれない」を、八代ははじけるような笑顔で「ハクナ・マタタ」を披露した。

高野は「ターザン」より「You'll Be in My Heart」を凛々しい歌声で熱唱。カラフルなライトに囲まれながら「ジッパ・ディー・ドゥー・ダー」を歌った天崎は、キュートさの中にクールなラップ調のアレンジを挟みギャップで魅せた。増田が朗読で「リロ&スティッチ」 の物語へいざなうと、客席がなんと広大な海に変化。荒牧らが「ハワイアン・ローラーコースター・ライド」をのびやかに、小澤が「アロハ・エ・コモ・マイ」を元気に明るく歌えば、ライブは一気にハワイアンなムードに包まれた。

浅沼が女王様や魔法の鏡を演じ分けながら「白雪姫」を朗読すると、ダンサーとともに7人の小人に扮した橋本が「ハイ・ホー」を元気いっぱいに歌う。続く「塔の上のラプンツェル」パートでは、木村、八代、立花、山谷によるたっぷりの朗読とともに、ラプンツェルになりきるように立花が「自由への扉」で美声を響かせ、山谷も澄んだ歌声で「輝く未来」を披露した。

シャンデリアが光る中、浅沼が「そばにいて」をピアノの生演奏とともに歌い上げ、古川は名曲「星に願いを」をしっとりと聴かせると、ライブはクライマックスへ。ソロ歌唱のトリを飾った増田は、自身も好きな作品だという「アナと雪の女王」から「生まれてはじめて」を表現力豊かに歌い上げた。さらに浅沼、天崎、荒牧、小澤、木村、高野、立花、橋本、増田、八代、山谷の11人がステージに揃い、「ずっとかわらないもの」を披露。立花は「楽しかったですかー!」、増田は「夢見られましたかー!」と視聴者に呼びかけ、木村は「必ずいつかお会いできる日を楽しみに、これからもがんばっていきましょう」と手を振る。そして一同が賑やかに「ミッキーマウス・マーチ」を歌い終えると、場内には光の花火が打ち上げられた。

ライブ配信後のトークでは12人がそれぞれライブの感想を語った。木村は「皆さんに見ていただけたことで、ようやく完成したのかなと思います」と視聴者に届けられた喜びを語り、立花も「無観客であることを感じさせないパワーがあった」と共演陣への賛辞を贈る。古川は「一番よかったのは、皆がキラキラしているのを、一緒になって観られたこと」と話し、山谷も「無観客ライブというものの可能性をすごく感じられました」と、配信ならではの演出の魅力に触れた。

なお「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」の模様を収めたBlu-rayが、2021年2月12日に発売されることも明らかに。ライブ本編映像、メイキング映像、一部楽曲のマルチアングル映像が楽しめるほか、ライブ初歌唱の5曲が入った特典CDも付属する。また本日の配信は、8月29日までチケット購入が、30日までタイムシフトでの視聴が可能。視聴者にはボイスキャストからのメッセージとサインの入った待ち受け画像全12種がプレゼントされる。さらに視聴者限定で伝えられる合言葉を入れて、8月30日までにアニメイトオンラインでBlu-rayを予約すると、プロローグと朗読を収録したライブ音源CDが特典として付属する。

「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」

出演:浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、古川慎、増田俊樹、八代拓、山谷祥生

セットリスト

夢はひそかに「シンデレラ」 / 浅沼晋太郎、橋本祥平、増田俊樹、山谷祥生 アンダー・ザ・シー「リトル・マーメイド」 / 荒牧慶彦 王様になるのが待ちきれない「ライオン・キング」 / 木村昴 ハクナ・マタタ「ライオン・キング」 / 八代拓 You'll Be in My Heart「ターザン」 / 高野洸 ジッパ・ディー・ドゥー・ダー / 天崎滉平 ハワイアン・ローラーコースター・ライド「リロ&スティッチ」 / 荒牧慶彦、小澤廉、立花慎之介 アロハ・エ・コモ・マイ「リロ&スティッチ:ザ・シリーズ」 / 小澤廉 ハイ・ホー「白雪姫」 / 橋本祥平 自由への扉「塔の上のラプンツェル」 / 立花慎之介 輝く未来「塔の上のラプンツェル」 / 山谷祥生 そばにいて「魔法にかけられて」 / 浅沼晋太郎 星に願いを「ピノキオ」 / 古川慎 生まれてはじめて「アナと雪の女王」 / 増田俊樹 とびら開けて「アナと雪の女王」 / 天崎滉平、八代拓、木村昴、高野洸 ずっとかわらないもの「アナと雪の女王2」 / 浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、増田俊樹、八代拓、山谷祥生 みんなスター!(オールスターver.) 「ハイスクール・ミュージカル」 / 浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、増田俊樹、八代拓、山谷祥生 ミッキーマウス・マーチ(オールスターver.)「ミッキーマウス・クラブ」 / 浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、増田俊樹、八代拓、山谷祥生

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

Presentation licensed by Disney Concerts. (c)Disney