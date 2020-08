明治安田生命J3リーグ第11節が各地で行われた。

22日に行われた福島ユナイテッドFC対FC岐阜の一戦は、前半に岐阜が2点を先制する展開。しかし雷雨のため、試合中の中止が決定した。今後の対応に関してはJリーグ規約第63条に則り①90分間の再試合②中止時点からの再開試合③中止時点での試合成立のいずれかから決定するという。

前節、最下位・カマタマーレ讃岐に引き分け連勝がストップした首位・ブラウブリッツ秋田は、ホームでガンバ大阪U-23と対戦。7分に幸先よく先制点を挙げ試合を折り返すも、66分に同点弾を献上し、結局試合は1ー1のドローに終わった。秋田は2試合連続の引き分けに終わったが、未だ今シーズンの無敗をキープしている。

3位・ロアッソ熊本は、ホームにいわてクルージャ森岡を迎えた。前半に2得点を決め試合の主導権を握ると、後半立ち上がりに失点を許したものの、その後追加点を記録。3ー1で3試合ぶりの白星を掴んでいる。

第11節の試合結果と順位表、また第12節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

福島 0ー2 岐阜 ※試合中中止

秋田 1ー1 G大阪U23

長野 2ー3 藤枝

C大阪U23 1ー2 相模原

熊本 3ー1 岩手

鹿児島 3ー2 沼津

八戸 2ー4 讃岐

今治 0ー3 富山

YS横浜 1ー1 鳥取

■順位表

1位 秋田(勝ち点29/得失点差+16)

2位 鳥取(勝ち点23/得失点差+8)

2位 熊本(勝ち点23/得失点差+8)

4位 富山(勝ち点18/得失点差+9)

5位 長野(勝ち点18/得失点差+7)

6位 相模原(勝ち点18/得失点差0)

7位 鹿児島(勝ち点17/得失点差+3)

8位 藤枝(勝ち点17/得失点差+2)

9位 今治(勝ち点16/得失点差+2)

10位 岐阜(勝ち点15/得失点差+3)※1試合未消化

11位 沼津(勝ち点13/得失点差−3)

12位 八戸(勝ち点12/得失点差−4)

13位 岩手(勝ち点11/得失点差−12)

14位 YS横浜(勝ち点10/得失点差−7)

15位 福島(勝ち点9/得失点差−3)※1試合未消化

16位 G大阪U23(勝ち点9/得失点差-9)

17位 讃岐(勝ち点6/得失点差-9)

18位 C大阪U23(勝ち点6/得失点差-11)

■次節の対戦カード

▼8月29日(土)

15:00 岩手 vs 今治

17:00 藤枝 vs 鹿児島

18:00 C大阪U23 vs 福島

18:30 富山 vs 八戸

19:00 鳥取 vs 長野

▼8月30日(日)

16:00 沼津 vs 熊本

18:00 岐阜 vs 秋田

18:00 讃岐 vs YS横浜

18:00 G大阪U23 vs 相模原