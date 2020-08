木村拓哉「1回ちゃんと謝ったほうがいい」嫉妬が原因で仲違いしてしまったリスナーからの恋愛相談に…

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、A.B.C-Zの河合郁人さんが登場。8月23日(日)の放送では、リスナーからのメッセージに答えたほか、河合さんにとっての“人生の1曲”を教えてもらいました。<リスナーからのメッセージ>「いま真剣に悩んでいます。今年職場に赴任してきた女性と仲良くなり、毎日会ったり、休日にはカフェや買い物に一緒にでかけたりして過ごしているうちに、好意を抱くようになりました。しかし、その女性がほかの男性の話をしていることに嫉妬して口論になり、それがきっかけで交流がなくなってしまいました。完全に僕のせいなので、謝罪して仲直りしたいのですが、どのように切り出せばいいでしょうか?いまは職場で会っても、お互いに目を合わせないというありさまです。アドバイスをお願いします!」(19歳 男性)河合さんは、この男性の嫉妬の度合いが気がかりな様子。パタリと親交がなくなってしまうほどだったことからも、木村は「相当嫉妬したんじゃない? (言われた)女の子からしたら、“何をそのくらいのことでグジャグジャ言ってんの!?”って感じだったんじゃないの?」と推測します。河合さんが「(自分から)正直に、『嫉妬しちゃった』って言えばいいんじゃないですか? ちょっと明るめのテンションで」と提案するも、現在は職場で会ってもお互いに目を合わせない状況だけに、木村はその案にやや否定的。疎遠となる前は休日に会う関係性だったことから、お互いに連絡先は交換しているであろうと予想する2人。木村は「(お互いの関係が)こういう空気になっていることに対して、LINE上とかで、まずは彼のほうから1回頭を下げたほうがいいんじゃないかな。1番いいのは、職場で『ずっとこんな感じになっちゃっているのは、自分が原因だと思うし……』って1回ちゃんと謝ったほうがいいと思う。それからじゃない?」とアドバイス。メッセージでは「完全に僕のせい」と非を認めているだけに、「(職場で)目も合わせず、きっと『おはよう』とか『お疲れ様です』って言っていないだろうから、まずはそれを直さないと。『こんな感じになったのは全部自分の責任だと思う、ごめん』って先に言わないと、筋が通っていないでしょ。これは早いほうがいいね」と話す木村の意見に、河合さんも「そうですね。時間が経てば経つほど気まずくなるので」と同意します。この女性に対してまだ好意を寄せているのであれば、「『あのとき、ああいうふうに言ってしまったのは、好きだからで……』ってちゃんとした気持ちを伝える。(まずは自分から謝罪をして)それから気持ちを伝えるのがいいんじゃないかな。で、(結果が)どっちに転ぼうが、『おはよう』と『お疲れ様』は言える関係になったほうがいいよね」と背中を押す木村。「その後、『こうなりました』ということがあったら、またもう1回(報告の)メッセージを送っていただけたら幸いです」と呼びかけていました。最後は、毎回、番組ゲストに挙げてもらっている“人生の1曲”のコーナー。河合さんは、開口1番「木村さんのソロ曲とかでもいいですか?」と切り出し、ここでもブレない“木村愛”を垣間見せます。「なんで(苦笑)?」と戸惑い気味の木村に、河合さんは「ザ・ローリング・ストーンズとかロックって“カッケーな!”って思うきっかけになった曲」とセレクトしたのは、SMAPのアルバム『SMAP 016 / MIJ』に収録されている木村のソロ曲「Easy Go Lucky!」。「この曲が大好きで、ライブDVDとかめちゃめちゃ観て。昔、まねしてピンクのサングラスも買ったんですけど(笑)。“いつか自分もこういうロックな曲をステージで歌ってみたい!”って思うようになったきっかけの曲です。いまだに舞台やライブの本番前に気合を入れるときは、『Easy Go Lucky!』を聴いています」と熱く語っていました。次回8月30日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/