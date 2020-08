木村拓哉も納得「男子会で間違いないね！」A.B.C-Z河合郁人がジャニーズJr.に振る舞う得意料理とは？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、A.B.C-Zの河合郁人さんが登場。8月23日(日)の放送では、リスナーからのメッセージを紹介し、ジャニーズトークで盛り上がりました。<リスナーからのメッセージ>「私は十数年来、A.B.C-Zの河合郁人くんのファンをしております。恐れ多くもお礼を申し上げたく、メッセージいたしました。キャプテン(※本番組での木村の呼称)のソロツアー(「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」)で郁人くんが東京と大阪の公演にMCとしてお邪魔し、さらにはピックやギターまでプレゼントしていただき大変お世話になりました!郁人くんが、A.B.C-Zのラジオで(そのことを)のろけまくっていました。キャプテンがやさしすぎて甘やかしすぎな気もしますが、郁人くんの長年の“木村さん愛”が届き、報われて本当にうれしいです。キャプテンのファンのみなさまの寛大さに、感謝いたします」(32歳 女性)そんな包容力あふれるメッセージに、木村は「これ、お母さんみたいじゃん(笑)。完全に“父兄”ですね。ファンの方なのに、母性バリバリのメッセージをくれて」と驚きを隠せない様子。本番組でも並々ならぬ“ジャニーズ大好きジャニーズ”っぷりや、“木村愛”を披露してくれた河合さん。その溺愛ぶりは河合さんファンにとっては知るところだけに、「僕ももちろんうれしかったんですけど、僕のファンのみなさんがすごく喜んでくれていて。いろいろな場所で“木村さん愛”を語ってきたので、ファンと一緒になって喜んでいます」と反響がとても大きいそう。そして、木村のファンに向けても「(木村さんのライブの)MCに僕なんかが出て、あんなに歓迎してくれて。一気に味方ができたような感じがした」と話す河合さんに、木村は「(メッセージの通り)ファンが寛大だったのもあるかもしれないけど、それよりは単純に郁人が面白かったから、客席の人たちが笑ったり、拍手をくれたりしたんじゃないの?」とトークスキルを評します。さらに木村から後輩とはどう接しているのかを問われ、「後輩(との付き合い)は、ジャニーズJr.の子とかが多いですね。みんなをごはんに連れて行ったり、家に呼んだり。今月はちょっと散財したなっていうときは、家で簡単な料理をつくってあげたりしますね」と河合さん。なかでも後輩たちに評判のメニューは、豚のしょうが焼きだそうで「僕は、(タレは)みりんやしょうゆとかじゃなくて、めんつゆとしょうがとニンニクで味付けするんです。それがめちゃめちゃ旨くて、出すと速攻でなくなりますよ。あとはパスタとか。ナポリタンやトマトソースとか、簡単なやつですけど」とレパートリーを明かすと、「男子会でナポリタンとしょうが焼きは間違いないね! 速攻でなくなるよね」とうなずく木村。また、自宅に後輩を招いたときには、食事を振る舞うほか、録り溜めてある自分が出演したバラエティ番組を一緒に観るのが恒例だそうで、「(一緒に観ながら)『これ、テロップに出ているのは台本じゃなくて、俺がとっさに発した言葉がこうやってテロップになっているから』っていろいろと解説をしながら(笑)」と明かすと、木村は「その解説、いるかな(笑)?」と若干引き気味の様子。河合さんいわく、「バラエティをやりたい」「バラエティ番組に出るとき、どうしたらいいですか?」などと相談に来る後輩が多いそうで、「Snow Manの深澤(辰哉)は、昔から仲良くしているんですけど、バラエティやMCをやりたいみたいで」と話します。そんな研究熱心な後輩のためにと「深澤とは、1つの番組を3回くらい観るんですよ。自分のシーンのところだけ。そうしたら深澤は、それで1回頭が痛くなって帰りましたね(苦笑)」とエピソードを明かしていました。次回8月30日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/