カプコンカフェ 池袋店『戦国BASARA 15周年』コラボの限定メニューを大公開！

キュープラザ池袋内のカプコンカフェ 池袋店にて、2020年8月27日(木) から2020年10月7日(水)まで開催される『戦国BASARA 15周年』コラボの限定メニューを始めとした最新情報が到着した。



『戦国BASARA』シリーズは、戦国時代の武将や史実をモチーフにしながらも、 ユニークで斬新な世界観を創造したスタイリッシュ英雄(HERO)アクションゲーム。

2005年の家庭用ゲームでの第1作発売以降シリーズ累計出荷本数400万本を記録し、その魅力的な世界観をゲームだけでなくアニメ、舞台、実写ドラマ、マンガ、小説など幅広い分野へ展開している。また、最新作として2019年6月からはモバイルアプリ『戦国BASARA バトルパーティー』を配信中だ。



本コラボでは、「奥州筆頭牛タン丼」や「天覇絶槍の六文銭チラシ寿司」といったフードのほか、石田三成の髪型をイメージした綿菓子の乗ったドリンク、関ケ原の合戦をイメージした甘味など、作品世界を楽しめるメニューがラインナップしている。



また、オリジナルフード・スイーツを注文するとランチョンマットを、オリジナルドリンクを注文するとコースター(全20種)の中から1枚を、ランダムでプレンゼントしてもらえる。

さらに、カフェメニューの利用3000円(税込)以上で「ブロマイド風ポストカード」(全15種)をランダムでプレゼント! いずれも、デフォルメされたキャラクター達によるポップ&華やかなデザインとなっている。



