乃木坂46 Music Video集第2弾に幻の2期生曲『ゆっくりと咲く花』が収録決定

今年3月7日(土)に有料配信した「乃木坂46 幻の2期生ライブ@SHOWROOM」。この有料配信ライブの為に書き下ろし、涙ながらにパフォーマンスしたまさに幻の1曲となる2期生曲『ゆっくりと咲く花』のMusic Videoが、2020年9月9日(水)に発売する乃木坂46 MV集第2弾『ALL MV COLLECTION 2 ~あの時の彼女たち~』の完全生産限定盤(Blu-ray&DVD)・初回仕様限定盤(Blu-ray&DVD)に収録される事が、乃木坂46オフィシャルサイトで発表された。



また上記楽曲含め、『ALL MV COLLECTION 2 ~あの時の彼女たち~』完全生産限定盤(Blu-ray&DVD)・初回仕様限定盤(Blu-ray&DVD)に収録される全67曲のラインナップも遂に発表。



サブタイトルにもある“あの時の彼女たち”が甦る、乃木坂46の歴史を語るに相応しい内容となっている。今後も『ALL MV COLLECTION 2 ~あの時の彼女たち~』から目が離せない。



▽『ALL MV COLLECTION 2 ~あの時の彼女たち~』

発売日:2020年9月9日(水)発売!!



【完全生産限定盤(Blu-ray&DVD)/ 初回仕様限定盤(Blu-ray&DVD)】

共通収録全67曲が決定



<DISC 1>

1:「ハルジオンが咲く頃」

2:「強がる蕾」

3:「急斜面」

4:「釣り堀」

5:「不等号」

6:「裸足でSummer」

7:「オフショアガール」

8:「命の真実 ミュージカル「林檎売りとカメムシ」」

9:「白米様」

10:「シークレットグラフィティー」

11:「サヨナラの意味」

12:「あの教室」

13:「ブランコ」

14:「2度目のキスから」

15:「君に贈る花がない」

16:「インフルエンサー」

17:「意外BREAK」

18:「Another Ghost」

19:「風船は生きている」

20:「三番目の風」



<DISC 2>

1:「逃げ水」

2:「女は一人じゃ眠れない」

3:「アンダー」

4:「ライブ神」

5:「未来の答え」

6:「いつかできるから今日できる」

7:「まあいいか?」

8:「失恋お掃除人」

9:「My rule」

10:「僕の衝動」

11:「シンクロニシティ」

12:「Against」

13:「新しい世界」

14:「スカウトマン」

15:「トキトキメキメキ」

16:「ジコチューで行こう!」

17:「空扉」

18:「三角の空き地」

19:「心のモノローグ」

20:「地球が丸いなら」

21:「帰り道は遠回りしたくなる」

22:「キャラバンは眠らない」

23:「つづく」

24:「日常」

25:「告白の順番」



<DISC 3>

1:「Sing Out!」

2:「のような存在」

3:「滑走路」

4:「平行線」

5:「4番目の光」

6:「夜明けまで強がらなくてもいい」

7:「路面電車の街」

8:「図書室の君へ」

9:「時々 思い出してください」

10:「~Do my best~じゃ意味はない」

11:「しあわせの保護色」

12:「じゃあね。」

13:「アナスターシャ」

14:「毎日がBrand new day」

15:「I see...」

16:「遥かなるブータン」

17:「きっかけ」

18:「さゆりんごが咲く頃」

19:「ないものねだり」

20:「世界中の隣人よ」

21:「ゆっくりと咲く花」

22:「Route 246」



<DISC 4>

特典映像

・Making of Music Video~表題曲編~

・Making of Music Video~カップリング曲編~

※表題盤(通常盤)に関しては、シングル表題曲12曲のMusic Videoのみ収録。また特典映像・封入特典はなし