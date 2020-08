木村拓哉が“初めて”ギターをプレゼントしたジャニーズの後輩は？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のゲストには、A.B.C-Zの河合郁人さんが登場。8月23日(日)の放送では、リスナーからのメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「最近、家にいる時間が増えたので、拓哉キャプテン(※本番組での木村の呼称)のライブDVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow』をリピートして観ています。ライブDVDにも収められていましたけど、大阪公演の最終日、拓哉キャプテンが郁人くんにギターをプレゼントしていましたよね。郁人くんが本当に喜んでいる様子が客席の私たちにも伝わってきて、とても温かい気持ちになったことを思い出しました。郁人くんが先日、ダウンタウンさんの番組でそのギターについて『いただいたギターを調べたら全長1メートル2センチだったんですよ。ミリにすると“1020”じゃないですか。僕、誕生日が10月20日なんですよ! これ、すげぇサプライズだなって。たぶん木村さんがピッタリなのを調べてくれたんだと思うんですけど、めちゃめちゃカッケーな!』ってすごくうれしそうに自慢していました。そんな細かなサプライズまで考えている拓哉キャプテンにあらためて感動しました。郁人くんにギターをプレゼントした話、よろしくお願いします!」(47歳 女性)このメッセージを読み上げた木村は、「考えてね~わ!」と間髪入れずにツッコミ。「なんで俺が、郁人にプレゼントするギターをメジャーで測って、“ピッタリ、1メートル2センチ、よし!”って……そんな基準でギターを買わね~から! ピッタリ(1メートル2センチ)だったかもしれないけど、その“1020”を10月20日にするなよ」と否定します。今年2月に東京と大阪で開催された木村のソロツアーでMCをつとめた河合さん。東京公演でのMCで「ギター、やってみたいんですよ」と話していた河合さんに、木村はピックをプレゼントしたそう。「大阪のライブにも郁人が来てくれると聞いて。『「ギターやりたい」って言っていたけど、ギターは買ったの?』って聞いたら『いや、まだっす』って言うから、ピックをあげたし、次はギターかなと思って、用意しておきました」と振り返ります。先輩・木村からのサプライズに「本当にビックリしましたもん」と河合さん。「いままで誰かにギターをプレゼントしたことってあるんですか?」と尋ねると、木村は「ないな。ギターをあげたことはないかもしれない」と回答。木村が初めてギターをプレゼントしたのが自分であることを知り、「えっ、僕が初めてなんですか!? これ、絶対に(番組で)流してくださいね!」と大興奮。そんな後輩の様子に、木村は「いや、編集でバッサリ切るから」と笑いを誘います。そんな木村がギターを始めたきっかけは、先輩の岡本健一さんからギターをもらったから。「健一さんから木村さんでギターを始めたと。で、木村さんから僕でギターを始めるってすごいですね。世代がつながっていますね。めっちゃうれしいです!」と声を弾ませる河合さん。木村から初心者向けの曲を聞き、「いま練習しているんですけど、なかなか……」と苦戦中の様子。とはいえ、「今年はまだライブをやっていないんですけど、次にライブをやるときには絶対に披露しようと思って」と意気込みを語ります。それを聞いた木村は、「お~、これはA.B.C-Zのファンのみなさんのためにも、有言実行しないとね。これは(ライブへ向けての)楽しみが1つできたね」とうれしそう。河合さんは「絶対にやります、1曲は。メンバーの戸塚(祥太)がギターとピアノを弾けるので、ピアノとギターとか、2人でギターとかで歌いたいですね」と宣言。そんな頼もしい言葉に、木村が「いいね。それができたらライブの見え方、見せ方の幅がすごく広がるよね」と大きくうなずくと、河合さんも「アクロバット以外にもできるというのを(見せたい)」と返します。さらに木村が「アクロバット以外にもやんないと!」とハッパをかけると、「そうですね。だから(ジャニーズ)ものまねをやっています」とズレた回答をする河合さんに、「だから、ギター弾けよ(笑)!」と喝を入れる木村でした。次回8月30日(日)の放送は、木村がリスナーからのメッセージに答えます。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/