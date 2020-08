RPGゲーム『ウィッチャー3 ワイルドハント』より、「イェネファー」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年10月に発売される。価格は4,727円(税抜)。

「ねんどろいど イェネファー」は、ゲラルトの恋人「イェネファー」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは、「通常顔」「話し顔」の2種が用意されている。

また、オプションパーツとしてイェネファーを象徴する「カラス」、彼女の魔法術を表現する「雷」のエフェクトパーツ、カードゲーム「グウェント」のカードが付属。フル可動仕様となっているため、イェネファーが戦う様々なポーズが再現可能とのこと。

CD PROJEKT(R), The Witcher(R) are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game (C) CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.