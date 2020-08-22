アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の8月10～16日の1位は、歌手の藍井エイルさんのシングル「I will...」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「I will...」は、テレビアニメ「ソードアート・オンライン（SAO）」シリーズの「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」の最終章となる第2クールのエンディングテーマ。藍井さんは、これまで「SAO」シリーズのオープニングテーマやエンディングテーマを担当したことがあり、今回は壮大なバラード曲に仕上がっています。今週は、歌手のReoNaさんが歌う同アニメのオープニングテーマ「ANIMA」も5位にランクインしました。

2位には、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ（デレステ）」の新CDシリーズ第10弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT！ 10 ほほえみDiary」が登場しました。高森藍子と道明寺歌鈴によるユニット「インディゴ・ベル」が歌う「ほほえみDiary」が収録されています。

4位には、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream！（バンドリ！）」のミニアニメ「BanG Dream！ ガルパ☆ピコ ～大盛り～」のエンディングテーマ「大盛り一丁！ガルパ☆ピコ」、6位には、澤野弘之さんのボーカルプロジェクト「SawanoHiroyuki ［nZk］」の9枚目のシングル「Chaos Drifters／CRY」がランクイン。「Chaos Drifters／CRY」は、テレビアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」第2期のオープニングテーマ「Chaos Drifters」、テレビアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」のNHK版オープニングテーマ「CRY」を収録したダブルタイアップシングルとなっています。

◇今週の動向

アニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」のユニット「Saint Snow」の単独では初となるシングル「Dazzling White Town」、ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ（デレマス）」のゲーム内アニメ「シンデレラガールズ劇場Extra Stage」のエンディングテーマ「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA！ Sing the Prologue♪」、ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ（シャニマス）」からの最新シングル「THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06」、「バンドリ！」に登場するガールズバンド「RAISE A SUILEN」の初アルバム「ERA」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング（左からタイトル、アーティスト、敬称略）

1位 「I will...」 藍井エイル シングル

2位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER for the NEXT！ 10 ほほえみDiary」 高森藍子（CV：金子有希）、道明寺歌鈴（CV：新田ひより） シングル

3位 「GEMS COMPANY」 GEMS COMPANY アルバム

4位 「大盛り一丁！ガルパ☆ピコ」 香澄（CV：愛美）、蘭（CV：佐倉綾音）、彩（CV：前島亜美）、友希那（CV：相羽あいな）、こころ（CV：伊藤美来） シングル

5位 「ANIMA」 ReoNa シングル

6位 「Chaos Drifters／CRY」 SawanoHiroyuki ［nZk］ シングル

7位 「紅蓮華」 LiSA シングル

8位 「あんさんぶるスターズ！！ ユニットソングCD ALKALOID」 ALKALOID シングル

9位 「clearly」 井口裕香 アルバム

10位 「TVアニメ『ミュークルドリーミー』キャラクターソングアルバム ひらいて☆ミュージックゲート」 Various Artists アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階（邦楽・販売促進）アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ＆40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ！」から「Up！10sion Pleeeeeeeeease！」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。