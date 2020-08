D'ERLANGER・kyo「前に進むことを選んだからね」コロナ禍のツアーライヴについて語る！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月15日(土)の放送では、4人組バンド・D'ERLANGERからkyoさん(Vo)がツアー先の北海道からリモートで登場! 現在敢行中の「D'ERLANGER TOUR AGITO 2020」についてお伺いしました。逹瑯:こういう(世の中の)状況ですが、けっこうメンバーのなかで“ツアーをやるか、やらないか”っていう話は出たんじゃないですか?kyo:そうだねぇ。でも、1番状況をわかっているところ……例えば、制作とコンタクトを密にとってくれてるのは、社長でありドラムのTetsuだったりするから、そこの判断が1番強いし信頼感もあるなかで……。――ここで、ドラムのTetsuさんが登場!Tetsu:1番年下だからこき使われているだけだけどね。kyo:……って言っているけど(笑)。逹瑯:アハハハ(笑)。kyo:でも、そういったところでの温度感だったりだよね。逹瑯:“ライブを実際やってみてどうだった?”っていう話を生の声でたくさん聞きたいから、ステージ側の話もそうだし、お客さん側の話も、どんどん発信をしていってほしいですよね。“自分はこう思った”っていうのをみんな知りたいから。kyo:うん、そうだね。逹瑯:よかったこともそうだし、“ここがよくなかった”っていうことも知りたいし。kyo:そうだね、気になったこととかね。逹瑯:それを全国ツアーで30ヵ所を巡って、いろんなところのやり取りが見られるのは、すごく貴重なタイミングじゃないのかなと思う。すごく注目されると思いますよ。kyo:頑張るよ。まぁでも、こればっかりは本当にやってみないとわかんないからねぇ。とにかく前に進むことを選んだからね。そのなかでいろんな答えを見つけていきたいなと思いますよ。◎8月22日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、NOCTURNAL BLOODLUSTから尋さん(Vo)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack