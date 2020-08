【コロナ禍で80%成長】サザビーリーグのジュエリーEC「ARTIDA OUD」は体験型店舗からの送客も狙う

バッグ・アクセサリー・生活雑貨・衣料品などの企画・販売を行うサザビーリーグは、オンライン販売のジュエリーブランド「ARTIDA OUD」を展開している。2018年4月に開設した自社ECサイト「ARTIDA OUD」での販売は好調。緊急事態宣言後も売れ行きは順調で、2020年4~6月の売り上げは、前年同期間比で80%増となった。8月7日には都内に体験型の実店舗をオープンした。店舗では同ブランドの情報を発信しており、ECとの相互送客も行っていくとしている。



ブランドコンセプトは「ありのままの姿が放つ煌めき=Raw Scents of Glimmer」。中間業者にかかるコストを可能な限り排除したD2Cブランドとして展開する。「自然本来の風合いを持つ石を生かし、国内外の熟練の職人が手掛けた、高品質なジュエリーを適正な価格で提供している」(安部真理子ディレクター&デザイナー)と言う。



同サイトではリングやピアスなどのカスタマイズジュエリーの人気が高い。顧客は石やリングの種類・デザインなどをサイト上でカスタマイズすることが可能。完成品の着用イメージ画像も確認できる。



エジプトの古代文字ヒエログリフや、ラテン語の定型文など、珍しい文字を選んでリングに刻む商品も好評だとしている。



顧客の4割がリピーターで、平均顧客単価は約3万円だという。



ブランドに共鳴したファンからの支持が集まり、2020年4~6月の売上高は前年同期比で80%増になったとしている。



2018年のサイトリリース当初から、顧客がボタン一つで寄付できる仕組みを用意している。顧客は商品購入時に決済ページで付与されるポイントの寄付を選択すると、1ポイント=1円として寄付できるという。商品の売り上げの一部を寄付するドネーションプロジェクトでは、「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」の募集を行い、2020年3~5月だけで471万円の寄付金が集まったという。





東京都渋谷区松濤にオープンした「THE ANOTHER MUSEUM」



2020年8月7日に体験型の実店舗「THE ANOTHER MUSEUM」を東京都渋谷区にオープンした。



実店舗でのジュエリー販売は月に10日間のみ実施している。期間中は、新商品や店舗の限定品を購入できる。店舗で展示のみを行っている商品も、店側が用意するQRコードから、ECで購入できる。「店舗で購入しなかった場合でも、お気に入りに登録をしておいて後から購入するという顧客が多い」(瀬川紗映子PR&プロモーションコーディネーター)と言う。



「THE ANOTHER MUSEUM」では、月に1度のペースで、占いサロンとネイルサロンもオープンしている。不定期でアーティストや企業とのコラボレーション企画も行う。



「商品の販売は引き続きECが中心。実店舗はブランドパーパス(ブランドの目的)を発信し、ブランドのファンとのコミュニケーションを深める場として活用していきたい」(営業統括WEB戦略部兼ECブランド事業部・相川慎太郎部長)としている。