斉藤ノヴと夏木マリ主催チャリティリモートライブ開催、斉藤和義、Chara、TOSHI-LOW、久保田利伸など12名が出演

斉藤ノヴと夏木マリが立ち上げた支援活動 「One of Loveプロジェクト」のチャリティライブが、BSフジにて8月22日(土)深夜25時よりオンエアされる。斉藤和義、Chara、TOSHI-LOW、久保田利伸、仲井戸”CHABO”麗市など豪華なアーティストたちが、それぞれリモートライブ行う。



パーカッショニストで音楽プロデューサーの斉藤ノヴと、俳優の夏木マリが2009年に立ち上げた支援活動「One of Loveプロジェクト」。彼らが愛する「音楽」と「バラ」で途上国の子供たちの教育環境、そしてその母親でもある働く女性たちの雇用整備の向上を目指す支援活動として、12年にわたり活動を行ってきた。毎年6月の「世界音楽の日」に、支援に賛同するアーティストたちを招き、チャリティライブを開催してきた。今年は、コロナ禍という状況もあり、リモートライブという形での開催が決定。「GODIVA presents One of Loveプロジェクト 〜支援ライブ〜」と題しBSフジで行われるリモートライブの出演者は次のとおり。AI、池田エライザ、ichiro、小野リサ、加藤ミリヤ、久保田利伸、Chris Parker(NY)、斉藤和義、Chara、TOSHI-LOW(BRAHMAN /OAU)、豊嶋泰嗣、仲井戸”CHABO”麗市の12名と斉藤ノヴ、夏木マリ(五十音順)だ。



・夏木マリによる支援活動チャリティライブレポート、TOSHI-LOW、Chara等が熱演



12年目を迎える本プロジェクトは、これまでエチオピアのバラ農園にパソコンを、ブラグディナ小学校に教科書や文房具を、ディマ・マノ小学校にスクールセーター、教科書、参考書、ノート、鉛筆などの文房具や水道を、2011年は東日本大震災の被災地・福島に車を支援。夏木マリがディレクションをした「マリルージュ」という紅いバラを生産し、プロジェクトのアイコンとしている。毎年プロジェクトが主催するライブとバラの収益と、生花店、企業からの寄付を併せ、支援先のリクエストに応じ年単位で支援をしている。



GODIVA presents One of Loveプロジェクト 〜支援ライブ〜

■OA日時:8月22日(土) 25:00 – 26:30 (90min) / BSフジ

■出演者:AI、池田エライザ、ichiro、小野リサ、加藤ミリヤ、久保田利伸、Chris Parker(from NYC)、斉藤和義、斉藤ノヴ、Chara、TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU) /、豊嶋泰嗣、仲井戸”CHABO”麗市、夏木マリ(五十音順)

<サポートメンバー> 松本俊明(Pf.テーマ作曲)、天野清継 Gt、井上薫 key青木ケイタ bs、冷牟田竜之 as、イイカワケン tp(HEY-SMITH)

■主催・企画:一般社団法人 One of Loveプロジェクト

■制作著作:BSフジ

■特別協賛:ゴディバ ジャパン株式会社

https://www.bsfuji.tv/oneoflove2020/pub/index.html