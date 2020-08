オンラインゲーム『CALL OF DUTY(R): BLACK OPS 4』より「ルイン」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2020年12月に発売される。価格は9,500円(税抜)。

「figma ルイン」は、スペシャリストの1人「ルイン」を立体化したフィギュア。figmaオリジナル関節パーツで、劇中のあらゆるシーンを再現可能。要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保している。

また、表情は「睨み顔」「叫び顔」の2種。そして、付属品として「サブマシンガン」「コンバットアックス」「グラブスラム」「グラップルガン」が用意されている。

(C) 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, and the shield logo are trademarks of Activision Publishing, Inc