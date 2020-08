銀杏BOYZが10月21日にリリースするニューアルバム「ねえみんな大好きだよ」の収録曲とジャケットが公開された。

前作「光のなかに立っていてね」以来、約6年半ぶりのアルバムとなる本作は全11曲入りで、収録時間は64分41秒。レコーディングには、銀杏BOYZのライブでも演奏している山本幹宗(G)、加藤綾太(G)、藤原寛(B)、岡山健二(Dr)に加え、プログラミングでUCARY & THE VALENTINE、ピアノ演奏でDr.kyOnが参加した。また7曲目の「恋は永遠 feat.YUKI」ではYUKIがゲストボーカルを務めており、2005年発売のアルバム「君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命」の収録曲「駆け抜けて性春」以来、約15年ぶりとなる銀杏BOYZとの共演が実現。ジャケット写真は川島小鳥が撮り下ろした。

銀杏BOYZ「ねえみんな大好きだよ」収録曲

01. DO YOU LIKE ME

02. SKOOL PILL

03. 大人全滅

04. アーメン・ザーメン・メリーチェイン

05. 骨

06. エンジェルベイビー

07. 恋は永遠 feat.YUKI

08. いちごの唄 long long cake mix

09. 生きたい

10. GOD SAVE THE わーるど

11. アレックス