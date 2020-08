MONOEYESが9月23日に3枚目のオリジナルアルバム「Between the Black and Gray」をリリースする。

MONOEYESのアルバムリリースは前作「Dim The Lights」以来、約3年2カ月ぶり。昨年11月リリースの「Interstate 46 E.P.」のタイトル曲を含む全11曲が収録される。ジャケットデザイン、最新アーティスト写真も合わせて公開された。

MONOEYES「Between the Black and Gray」収録曲

01. Bygone

02. Fall Out

03.リザードマン

04. Iridescent Light

05. Thermite

06. Castles in the Sand

07. Nothing

08. Satellite

09. Interstate 46

10. Outer Rim

11. 彼は誰の夢