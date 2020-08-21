「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」のライブ写真11点が到着した。同ライブは事前収録形式で行われ、8月23日にニコニコ生放送にて有料配信される。

今回到着したライブ写真は、出演者より浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、増田俊樹、八代拓、山谷祥生の11人をソロで捉えたもの。純白の王子衣装をまとったキャスト陣の歌唱シーンや、振りを決める様子が収められた。なお公演内ではこのほかにも、歌唱楽曲に合わせて作られた衣装がお披露目される。

また、ライブで披露される「ミッキーマウス・マーチ」のサビの振り付けをキャスト陣がレクチャーする動画も併せて公開に。動画は「浅沼晋太郎・橋本祥平・増田俊樹・山谷祥生Ver.」「荒牧慶彦・小澤廉・立花慎之介Ver.」「天崎滉平・木村昴・高野洸・八代拓Ver.」の3チームに分かれてアップされており、各チームの個性溢れる振り付けを楽しめる。

「Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2020」

配信日時：2020年8月23日（日）18:00～

配信サイト：ニコニコ生放送

出演：浅沼晋太郎、天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、立花慎之介、橋本祥平、古川慎、増田俊樹、八代拓、山谷祥生

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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