「BiSH」「豆柴の大群」らWACK所属グループ集結、TIFオンライン2020出演者第4弾発表

オンライン形式で10月2日(金)、3日(土)、4日(日)に開催される「TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン2020」の出演者第5弾が発表された。



【写真】「BiSH」ら立ち止まることを知らないWACK所属グループ



「TIF」は昨年の開催で10周年を迎え、3日間にわたり、212組1393名のアイドルが出演、来場者数88,000人(3日間合計)の過去最大規模で終幕。本年は新型コロナ感染拡大防止の観点からオンライン形式の「TIFオンライン2020」として開催。配信だからこそ楽しめる世界最大のオンラインアイドルフェスを目指している。



21日に発売された出演者第5弾では、多くの有名人がファンを公言し"今、絶対にハズせない"「BiSH」を筆頭に、「EMPiRE」、「CARRY LOOSE」、「GO TO THE BEDS」、「PARADISES」、「BiS」、「豆柴の大群」、「WAgg」の全8組が発表された。常に話題を発信し続け立ち止まることを知らない、音楽プロダクションWACKに所属するグループが勢ぞろいとなる。



出演者名(第5弾発表:8組)※50音順

EMPiRE / CARRY LOOSE / GO TO THE BEDS / PARADISES / BiS / BiSH / 豆柴の大群/ WAgg



▽TOKYO IDOL FESTIVAL オンライン2020

日程:10月2日(金)、3日(土)、4日(日)

URL: http://www.idolfes.com/2020/