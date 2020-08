『学芸大青春』1st アルバム先行シングル『スニーカー』のMV解禁！

2次元の姿で活動する本格派ダンス&ボーカルグループ「学芸大青春(ガクゲイダイジュネス)」が所属する芸能事務所「VOYZ ENTERTAINMENT」を運営するVOYZ ENTERTAINMENTは、学芸大青春の活動開始1周年となる2020年9月2日(水)に発売する1stアルバムの先行デジタルシングル『スニーカー』の楽曲配信とMusicVideoの解禁を、8月21日(金)に行った。



学芸大青春は、厳正なオーディションによって選ばれた、相沢勇仁・内田将綺・仲川蓮・星野陽介・南優輝の5人が2次元の姿で活動する、本格派ダンス&ボーカルグループ。

寮での共同生活を営みながら、長期に及ぶ強化訓練期間を経て、2019年秋、1stシングル『JUNES』でデビュー。

2020年からは、5人が「俳優」として主演する3Dドラマ『漂流兄弟』をネットで配信放送。声優・花江夏樹が出演したことでも話題を呼んだ。

5月には、配信LIVE『WHO WE ARE !』を開催。活動1周年となる9月2日、待望の1stアルバム『HERE WE ARE !』をCDリリースすることが決定し、11月28日には1st LIVE『WHO WE ARE ! Return!!』を開催予定だ。



8月21日より配信開始となった学芸大青春のアルバム先行シングル『スニーカー』。「夢追応援曲」と名付けられた本楽曲には、このコロナ禍だからこそ夢を諦めないで欲しいという学芸大青春からのメッセージが込められており、同日17:00に学芸大青春公式 YouTubeチャンネルで解禁となったMusicVideoは、自身の夢と向き合う高校3年生男子の日常を描いたアニメーションビデオとなっている。



また、地上波TV局での学芸大青春の初のタイアップとなる、テレビ朝日系全国放送音楽番組『BREAK OUT』の「9月度 Pickup Artist」に学芸大青春が選出されることが決定。関東では、9月2日(水)より、計5回にわたって『スニーカー』を中心に、様々な角度から学芸大青春が紹介されていく。



加えて、TOKYO FM・JFNラジオアプリ『AuDee』で8月より毎週月曜日に配信している学芸大青春のレギュラーラジオ番組『学芸大青春の青春ラジオ』が、人気コンテンツを抑えて2週連続でランキング1位を獲得。8月24日(月)21:00からは、3回目のレギュラー放送が配信される。



そして、8月22日(土)21:00からは7回目を迎える学芸大青春のYouTube生放送番組「じゅね生」が配信となる。21日に解禁となった情報に加えて、アルバムに収録されるソロ曲の情報など、今回も必見の内容となっている。



▼学芸大青春 1stアルバム先行シングルとなる最新曲 9th Single『スニーカー』ミュージックビデオ





