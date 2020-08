Official髭男dism×北村匠海＋福本莉子「どんな10代だった？」

Official髭男dismの藤原聡(Vo/Pf)と小笹大輔(Gt)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。俳優の北村匠海さんと福本莉子さんをゲストに迎え、10代のころの思い出などを語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」8月19日(水)放送分)藤原:今日は素晴らしい臨時講師の方が、2人も来てくださっています。北村先生と福本先生は、公開中の映画『思い、思われ、ふり、ふられ』に出演中。そして、この映画の主題歌に僕たちの曲「115万キロのフィルム」を使っていただいております。改めてよろしくお願いします北村・福本:よろしくお願いします。藤原:北村先生とは、(アニメーション映画)『HELLO WORLD』で一度お会いしたことがあるんですけど、お話をきちんとさせていただくのは初めてですね。北村:そうですね。あのときは、たくさんアーティストの方がいらっしゃいましたから。藤原:主題歌だけでも3、4組いましたからね。そして福本先生は、完全なるはじめましてということで。福本:はい、はじめまして。よろしくお願いします!小笹:よろしくお願いします!!藤原:『思い、思われ、ふり、ふられ』で共演した浜辺美波さんが、SCHOOL OF LOCK! に出演した際に、北村さんの公式を作られたようで……。『おじいちゃん+安定=北村匠海』という(笑)。北村:はい。僕は美波ちゃんからから“おじいちゃん”としか扱われてないんですよ(笑)。3年くらい前から共演させていただいているんですけど、会うたび体調を気にされたり……(笑)。藤原:なるほど……それは、信頼関係の賜物かもしれないな、なんて思うんですけど(笑)。小笹:(笑)。藤原:お二人はどんな10代を過ごしていましたか?北村:僕は8歳から芸能活動をしていたので、青春という青春を味わってなくて……。周りと比べてだいぶスカした学生でしたね。「僕は周りと違います」みたいな。友達がほぼいなかったです。藤原:そうなんですね、多感な時期ではありますよね。僕とギターの大ちゃんは10代のころはヘビメタばっか聴いてて、「ヘビメタ聴かないやつはどうかしてぜ!」くらいのトガり方だったんですよね(笑)。小笹:二人ともだいぶトガってたよね。藤原:髪もツンツンしてたし(笑)。だから、すごくシンパシーを感じますね。北村:近い何かを感じますね(笑)。藤原:福本先生は、どんな10代を過ごしていましたか?福本:私は学生生活を満喫していましたね。女子校だったんですけど、女子しかいないのではっちゃけていました(笑)。藤原:部活とかやっていましたか?福本:女子サッカーをやっていました。小笹:おお!藤原:出身は大阪ということですけど、10代ってUSJによく行ったりするんですか?福本:はい。中高6年間、年パス持っていない年はなかったです。毎年更新してました(笑)。藤原:すごいな~!小笹:羨ましい~……僕らは憧れだったよね。USJに遊びに行くなんて、何年に1回くらいの贅沢みたいな感じだったので(笑)。藤原:そうだね。我々の地元は、駅前のショッピングモールに集合してましたね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/