BiS 新曲『CURTAiN CALL』101回連続パフォーマンスは「楽しかった！」「つらかった！」「死にました…」

BiSが、8月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。最近の活動や、8月19日(水)リリースのファーストEP『ANTi CONFORMiST SUPERSTAR』に収録されている「CURTAiN CALL」の101回連続パフォーマンスについて、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:「SCHOOL OF WACK」(BiSが所属する事務所・WACKの展覧会)というのが、8月21日から31日まで渋谷PARCO、4FのPARCO MUSEUM TOKYOで開催されるということで……校長の銅像とかオリジナルかき氷、美術室のコーナー、メンバーの顔をはめ込んだ作品が展示されたりとか、いろんな部屋があってすごいですよ。こもり教頭:校長の注目は何ですか?さかた校長:僕の注目は、アーティストそれぞれが出すかき氷ですね。これは、メンバー1人が代表してプロデュースしたのですか?トギー:全員で考えて作りました。さかた校長:すでに、声が聞こえましたけど(笑)。本日、生放送教室に迎えているゲスト講師は……!BiS:初めまして! 私たち、新生アイドル研究会・BiSです!!こもり教頭:BiS先生は2010年に第1期が結成されてから2度の解散を経て、2019年6月に新たなメンバーで3度目の結成。この第3期は、“令和BiS”と呼ばれています!BiS:はい!こもり教頭:今年の5月から7月には、新曲を3ヵ月間連続リリース。その中の1曲「CURTAiN CALL」を101回連続でパフォーマンスする約5時間10分のオフィシャルビデオが、19日に公開され話題を集めています。CURTAiN CALL -5H FULL ver.- / BiS 新生アイドル研究会 [OFFiCiAL ViDEO]さかた校長:これ観たんですけど、後半めちゃめちゃ熱くなりました。最後の笑っているのか泣いているのかという皆さんの表情が美しすぎて、マジでグッときました!トギー:ありがとうございます!さかた校長:やってみてどうでしたか?トギー:楽しかったです!イトー・ムセンシティ部:つらかったです!ネオ・トゥリーズ:普通につらかったです(笑)。チャントモンキー:死にました……!こもり教頭:5時間ですもんね~。さかた校長:いやでも、人の心を動かす素晴らしいパフォーマンスでした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/