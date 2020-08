BiS メジャー1st EP『ANTi CONFORMiST SUPERSTAR』リリース「心に寄り添ってくれる作品」

BiSが、8月20日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。8月19日(水)リリースのファーストEP『ANTi CONFORMiST SUPERSTAR』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:BiS先生は、8月19日にメジャーファーストEP『ANTi CONFORMiST SUPERSTAR』をリリース! おめでとうございます!BiS:ありがとうございます!!さかた校長:今回のEPはどんな作品になっていますか?イトー・ムセンシティ部:人の心にとにかく寄り添ってくれる作品になっていると思います。外に出られないとか、人にあまり会えない今に聴くと、沁みてくることもあるかなと思いますね。私たちも歌っていて助けられています。さかた校長:チャントモンキー先生は作詞に参加されていますけど、コロナの影響もあって思うところはありましたか?チャントモンキー:そうですね。私が作詞したのは(「IT’S TOO LATE」)ダークな感じの曲調だったので、怒りの感情を表現したくて書きました。さかた校長:それはもともと持っていた怒りの感情ですか? それともコロナで生まれた?チャントモンキー:両方ですね。暗いニュースとかも参考にして書きました。さかた校長:僕はこのEPを聴いて、最初の曲から叫びみたいなものを感じました。それでテンションが上がって、最後の「CURTAiN CALL」では怒りみたいなものも感じましたし、魂がバっと出る感じで……ずっとエモい感じになっていました。戦いに行くときの曲だと思いましたね。BiS:嬉しい……!こもり教頭:パフォーマンスをするときに、人ってかわいいとかかっこいいと思われたい部分があると思うんですけど、曲を聴くと飾らない汗をかいている感じがしました。声がはち切れそうで前向きで、そこにも魅力を感じました。心の中には、気づかないレベルの闇みたいなものってあるじゃないですか。気にはしていないけど、ちょっとしたコンプレックスとか、モヤモヤした気持ちとか。そういう闇に立ち向かう感じがしましたね。BiS:ありがとうございます……!!さかた校長:この7曲は、どういう気持ちで歌っていますか?チャントモンキー:感情が入りすぎちゃって……。イトー・ムセンシティ部:普段は言えない感情だからこそ、歌って伝えるしかないというか。チャントモンキー:自分と向き合った歌詞というか……「DESTROY」とか「CURTAiN CALL」はBiSとして歌っている感じなんですけど、他の曲は1人の人間として歌っているというか。共感して感情が込めやすいです。さかた校長:僕らも感情が揺さぶられました!BiS:ありがとうございます!さかた校長:そして特典として、今年2月に行われた全国ツアー『“LIVE DAM Ai” presents STAND BY BiS』の最終公演の模様が収録されたBlu-rayとPHOTOBOOKが付くんですね。イトー・ムセンシティ部:PHOTOBOOKには、あまり普段見せないようなグタっとした表情が載っています。そこでしか見られないものだと思います。チャントモンキー:きったない楽屋とか……(笑)。さかた校長:それは、誰かが散らかしたのですか?BiS:全員……(笑)。こもり教頭:PHOTOBOOKを見て、自分たちにオンオフがあるなと思いますか?ネオ・トゥリーズ:え~……たぶん、私たちはオンオフが無いんですよ。こもり教頭:普段と仕事をしているときでは、変わらないんですか?トギー:変わったな、とは思わないです(笑)。さかた校長:(笑)。こういうアルバムの特典も、楽しみにしてほしいなと思います。さかた校長:新しいアー写も公開されましたけど、ネオ・トゥリーズ先生だけ宙吊りされていますよね。これはどういうことなんですか?ネオ・トゥリーズ:私が知りたいです!こもり教頭:真意はわからず?!ネオ・トゥリーズ:わからないんですよ! 撮影の前の日に、「明日はネオだけ吊るされるから、ちょっと早く来て」みたいに言われて(笑)。こもり教頭:ハーネスを着けてワイヤーで吊るされたんですよね? 痛くなかったですか?ネオ・トゥリーズ:めっちゃ痛かったです!こもり教頭:ですよね?! 僕も、ハーネスで吊るされたアー写があるんですよ(笑)。めっちゃ締め付けられて痛いんですよね?ネオ・トゥリーズ:本当にそうです!さかた校長:怖くはなかったですか?ネオ・トゥリーズ:怖くはないですね。痛さが勝っちゃって……(笑)。さかた校長:そんなに?! どのくらいの高さまで上がったんですか?ネオ・トゥリーズ:けっこう……みんなが小さく見えたので(笑)。こもり教頭:それは嘘でしょ!さかた校長:メンバーの中では、こういうことってトギー先生が任されそうなイメージですけどね。トギー:私も、けっこう吊るされたかったですね。一同:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/