『ツイステ』新規アニメーションで描かれたTVCM第3弾はオクタヴィネル寮！

アニプレックスは、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと制作の新作スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』にて、新TVCM映像を公開した。



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと、アニプレックスにより企画・配信されたスマートフォンゲーム。漫画『黒執事』で知られる枢やなが原作・メインシナリオ、キャラクターデザインを務めていることでも話題になっているほか、ディズニー作品を彩る悪役たち ”ヴィランズ” の持つ、妖しくも美しい魅力にインスパイアされたキャラクターたちと学園生活を楽しめることでも話題になっている。



新規アニメーションで描かれたTVCMはこれまでに第1弾「ハーツラビュル」第2弾「サバナクロー」と公開されており、今回で第3弾。



本CMのアニメーション映像は、今までの新規アニメーションCM映像と同様に、CloverWorksが制作を担当。また、ナレーション音声はアズール・アーシェングロットのボイスキャストである田丸篤志さんが務めており、本CM用に録り下ろされたものとなっている。



美しい映像と素晴らしい演技が織りなすコラボレーションは要チェックだ。



>>>CMの場面カットをすべて見る



(C)Disney. Published by Aniplex



▼30秒ver.



▼15秒ver.



◆作品概要

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

ジャンル:ヴィランズ学園ADV(アドベンチャー)ゲーム

原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン:枢やな Supported by SQUARE ENIX

企画・配信:アニプレックス



ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。

彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。

この物語が描くのは、「悪役たち(ルビ:ヴィランズ)」の真の姿――。

リズムとバトルで紡ぐ、ヴィランズ学園アドベンチャーゲーム、ついに誕生。



公式サイト

公式ツイッター:@twst_jp



(C)Disney. Published by Aniplex