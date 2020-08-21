サレンダー橋本原作によるドラマ「働かざる者たち」のメインビジュアルが披露された。

メインビジュアルには、主人公の橋田一役を演じる濱田岳をはじめとしたレギュラーキャストが集結。ビジュアルは“働かない人たち”という番組コンセプトをどうビジュアルに落とし込めばいいか悩んだ結果、「いっそ素晴らしいキャストが揃っているから、インパクト重視でいく？」「例えばアベンジャーズ感出すとか？」「それだ」という“ふわっとした”理由でデザインされたという。

また原作者のサレンダー橋本による現場訪問レポートマンガも公開。橋本らしいギャグ要素が盛り込まれながら、現場での裏話が描かれている。併せて橋本、濱田の2ショット写真も到着した。

「働かざる者たち」は老舗新聞社・毎産新聞社の技術局システム部で働きながら、副業でマンガを執筆する男性社員・橋田一を主人公にしたヒューマンコメディ。ドラマは8月26日深夜よりテレビ東京「ドラマパラビ」枠にて全6話で放送予定だ。なお動画配信サービス・Paraviではテレビ放送に先がけ、同日の21時より独占先行配信が行われる。

ドラマパラビ「働かざる者たち」

放送情報

テレビ東京：2020年8月26日（水）毎週水曜日24:58～（全6話放送予定）

※BSテレ東では2021年1月から放送予定

配信情報

Paravi：2020年8月26日（水）21:00～独占先行配信

スタッフ

原作：サレンダー橋本「働かざる者たち」（エブリスタ）

脚本：有働佳史、ニシオカ・ト・ニール

監督：有働佳史

チーフプロデューサー：山鹿達也（テレビ東京）

プロデューサー：北川俊樹（テレビ東京）、木下真梨子（テレビ東京）、塙太志（大映テレビ）

制作：テレビ東京、大映テレビ

キャスト

橋田一：濱田岳

新田啓太：古川雄輝

鴨志田哲也：大水洋介（ラバーガール）

川江菜々：池田エライザ

八木沼豊：津田寛治

三木勲：梶原善

柳瀬真：矢柴俊博

山中達彦：甲本雅裕

堀孝一：浜野謙太

風間敦：柳沢慎吾

河田誠一郎：林泰文

多野和彦：升毅

(c)「働かざる者たち」製作委員会 (c)エブリスタ/小学館クリエイティブ