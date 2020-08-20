TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」の放送再開が決定。10月4日よりTOKYO MX、BS11ほかで、第3話からオンエアされる。

4月から放送されていたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて第5話以降のオンエアが延期されていた「アイドリッシュセブン Second BEAT!」。放送再開の決定を記念して、第5話以降の映像を盛り込んだPVも公開された。

またZOOLの1stアルバム「einsatZ」が11月25日に発売されることも明らかに。JUVENILE、前山田健一、Jeff Miyaharaらが携わった新曲が収録される。アルバムは通常盤のほかに、オリジナルグッズとフォトブックが付属する豪華盤、豪華盤と同様のフォトブックが付属する初回限定盤が用意された。豪華盤のジャケットイラストはキャラクター原案を務める種村有菜の、通常盤のジャケットイラストと豪華盤・初回限定盤のフォトブックはufotableの“撮り下ろし”。そして種村が新たに“撮り下ろし”したアーティスト写真と、視聴動画も公開された。

そのほか「einsatZ」の発売を記念して、対象商品を購入した人に抽選で告知ポスターが1点プレゼントされるキャンペーンが開催される。詳細は公式サイトで確認を。

※ZOOLのZはアキュートアクセント付き、Lはセディーユ付きが正式表記。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」

放送情報

TOKYO MX：2020年10月4日（日）23:00～第3話から毎週放送

サンテレビ：2020年10月4日（日）24:30～第3話から毎週放送

KBS京都：2020年10月4日（日）23:00～第3話から毎週放送

テレビ愛知：2020年10月6日（火）26:35～第3話から毎週放送

テレビ北海：2020年10月6日（火）26:35～第3話から毎週放送

TVQ九州放送：2020年10月7日（水）26:35～第3話から毎週放送

BS11：2020年10月6日（火）24:30～第3話から毎週放送

配信情報

ABEMA、ニコニコ動画にて2020年10月4日（日）23:00より第3話から地上波同時配信

その他各配信サイトにて順次配信予定

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

美術監督：葛琳

色彩設計：篠原真理子

2Dデザイン：高橋清太（FUETE）

撮影監督：津田涼介

CGディレクター：ヨシダ.ミキ

3Dワークス：井口光隆

編集：右山章太

音楽：加藤達也

音楽制作：ランティス

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：TROYCA

製作：アイナナ製作委員会

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

(c)BNOI/アイナナ製作委員会