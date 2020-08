アニメ「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation」と「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」の全話を収録した「ダンガンロンパ10th Anniversary Complete Blu-ray BOX」が、11月25日に発売される。

原作ゲーム「ダンガンロンパ」シリーズの10周年を記念したこのBlu-ray BOX。アニメ本編のほか、過去に発売されたBlu-rayなどの特典から、映像特典やオーディオコメンタリー、OVA「スーパーダンガンロンパ2.5 狛枝凪斗と世界の破壊者」、PCゲーム「霧切草」、ドラマCD「黄桜公一の分身」「黄桜公一の出立」「髪と餃子」「少年は蒼空(そうくう)を目指す」が再度収められる。さらにNBCユニバーサル公式オンラインショップ・あにばーさるでは、購入特典のクリアポスターが用意された。

「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation」は卒業するだけで人生の成功が約束されるという希望ヶ峰学園に入学した苗木誠と、超高校級の才能を持つ14人の生徒が、封鎖された校舎に閉じ込められるところから始まる物語。2013年に放送された。一方の「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」は、“人類史上最大最悪の絶望的事件”によって崩壊まで追い詰められた世界を舞台に、苗木たち78期生がデスゲームを繰り広げる「未来編」と、この事件に至るまでの顛末を描いた「絶望編」の2部構成。「未来編」「絶望編」は2016年の同時期にオンエアされた。

(c)Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園映像部 All Rights Reserved. (c)Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園第3映像部 All Rights Reserved.