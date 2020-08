8月26日(水)18時30分より嵐・相葉雅紀と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を務める『2020FNS歌謡祭 夏』が放送される。このたび新たに、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SEVENTEEN、東京事変、浜崎あゆみ、BTS、平手友梨奈、満島ひかり、RADWIMPSという9組のアーティストの出演が決定した。9組中4組は初出演となる。



RADWIMPSは話題の新曲「夏のせい」を『FNS歌謡祭』ならではの特別演出で披露する。今年、再始動した東京事変は新曲「赤の同盟」と「女の子は誰でも」の2曲を披露する。さらに今回が2020年初のテレビ出演となる浜崎は、夏を盛り上げる名曲「You & Me」と新曲「Dreamed a Dream」を初披露する。



そして、韓国からBTSとSEVENTEENの2組の出演が決定した。名だたる世界の音楽賞で栄冠に輝き、名実ともに不動の地位を確立したBTSは、ミュージックビデオの再生回数が7億回を超え、世界中を沸かせた大ヒット曲「MIC Drop」をオリジナルの韓国語バージョンで歌唱。それに加え、世界の音楽チャートを席巻した新曲「Stay Gold」を披露する。日本でも音楽チャート1位を獲得し人気急上昇中のSEVENTEENは、『FNS歌謡祭』初出演となる中、世界が注目する新曲「24H」をテレビ初披露する。



『FNS歌謡祭』に初出演の満島は、中島みゆきの名曲「ファイト!」を生放送で披露。平手は、森山直太朗の名曲「生きてることが辛いなら」にダンスでコラボレーションする。2017年の『FNS歌謡祭』での平井堅とのコラボレーションでも、平手のパフォーマンスは大きな話題を呼んだが、今回のコラボレーションもどのようなものになるか、目が離せない。



<出演アーティスト>★は新規発表アーティスト

AI

明日海りお

絢香

嵐

池田エライザ

瑛人

AKB48

m.c.A・T

Official髭男dism

上白石萌音

木嶋真優

城南海

清塚信也

倖田來未

さだまさし

★三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

★GENERATIONS from EXILE TRIBE

志尊淳

s**t kingz

ジャニーズWEST

JUJU

城田優

鈴木雅之

★SEVENTEEN

高橋真梨子

DA PUMP

TUBE

Disney 声の王子様 Voice Stars(天崎滉平、荒牧慶彦、小澤廉、木村昴、高野洸、橋本祥平、山谷祥生)

★東京事変

ナオト・インティライミ

乃木坂46

Perfume

★浜崎あゆみ

★BTS

★平手友梨奈

V6

Hey!Say!JUMP

三浦大知

★満島ひかり

森高千里

森山直太朗

★RADWIMPS

LOVE PSYCHEDELICO

LiSA

Little Glee Monster

(五十音順)