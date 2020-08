やばいですね☆『プリコネR』期間限定ショップが8/22より開店！

『プリンセスコネクト!Re:Dive』の期間限定ショップ「プリンセスコネクト!Re:Dive in 新宿マルイ アネックス」が2020年8月22日から開催予定。

中外鉱業からは新商品6点が発売となる。またお買い上げ抽選会も開催される。



『プリンセスコネクト!Re:Dive』はCygamesのスマホ向けRPG。

舞台はアストライア大陸。記憶を失った少年ユウキを中心に、ガイド役のコッコロ、はらぺこ美少女剣士ペコリーヌ、猫耳魔法少女キャルがギルド「美食殿」を結成、冒険の日々を過ごす物語だ。

TVアニメ化も行われた。基本設定はゲーム版と同じだがストーリーはアニメオリジナル。その上でファンも納得の物語が描かれていた。



今回の期間限定ショップは新宿マルイ アネックスにて2020年8月22日(土)~9月15日(火)に開催予定。

美食殿3人のイラストを使用したオリジナルグッズ等が中外鉱業より発売される。

また、会場ではオリジナルグッズが当たるお買上げ抽選会も実施される。



(C) Cygames, Inc.