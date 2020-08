プレミアリーグは20日、2020−2021シーズンの試合日程を発表した。公式サイトで伝えている。

9月12日に開幕を迎える来シーズンのプレミアリーグは、全380試合の予定を発表。とはいえ開幕節ではバーンリーvsマンチェスター・Uとマンチェスター・Cvsアストン・ヴィラの2試合が「延期」と明かされており、今後も試合に関して変更がある可能性もある。

日本代表FW南野拓実が所属する前シーズンの王者リヴァプールは、開幕節で昇格組のリーズと対戦。その後第2節はチェルシー戦、第3節はアーセナル戦と、シーズンの序盤から注目が集まるビッグマッチが組まれている。

同代表FW武藤嘉紀が所属するニューカッスルは、開幕節でウェストハムと対戦。その後は第2節でホームにブライトンを迎え、第3節ではアウェイでトッテナム対戦する。

2020−2021シーズン開幕節の対戦カードは以下の通り。

▼9月12日

クリスタル・パレス vs サウサンプトン

フルアム vs アーセナル

リヴァプール vs リーズ

トッテナム vs エヴァートン

ウェスト・ブロムウィッチ vs レスター

ウェストハム vs ニューカッスル

▼9月14日

ブライトン vs チェルシー

シェフィールド・U vs ウルヴァーハンプトン

※延期

バーンリー vs マンチェスター・U

マンチェスター・C vs アストン・ヴィラ