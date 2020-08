“この夏、届けたい想い”は何？ 気持ちを文字にしてみよう！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月19日(木)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、手紙にまつわる新プロジェクトを発表。また「この夏、届けたい想い」をテーマに、通常通りとはいかない今年の夏に10代のリスナーが手紙で届けたい想いを紹介しました。さかた校長:生徒のみんなは、手紙って書いたことあるかな? お正月の年賀状とかね。僕は節目に手紙を書いてきた人生だったので、身近に感じるんだけど。こもり教頭:今回コロナウイルスの影響で自粛があって、リモートとかも増えたじゃないですか。画面越しで話すのは便利なんですけど、心の距離も離れていっているような気がして。SNSとかデジタルの言葉って、温度感が伝わりづらかったりもするじゃないですか。そんなときに、手紙とか人が書いたものって温かみがあるというか。さかた校長:手紙って人柄が出るよね。筆圧だったりペンの色や濃さだったり、クセのある字だったり。だからこそ伝わる温度や温もりがあると思うね。こもり教頭:そうですね。こもり教頭:校長って、先輩や後輩宛てに手紙を書いたことあります?さかた校長:1年くらい前に、同じ業界の先輩に手紙を書いたんです。こもり教頭:けっこう最近ですね。さかた校長:ナインティナインの岡村(隆史)さんに書いたんですけど。小さいころから岡村さんのテレビを見て育って、この業界に入るきっかけになったのも岡村さんなんです。それで自分が小説を書いたときに岡村さんにも読んでもらいたいと思って、初めて手紙を書きました。それまではあいさつをする程度だったから、直接会っても思いをしゃべれないと思ってね。こもり教頭:うん。さかた校長:そのときに何て書けばいいかわからなくて、岡村さんに対する気持ちをいろいろ考えてみたんです。と同時に、「こういうときに、支えられたんだ」、「こういうときに、夢中にならせてもらったんだ」と自分の人生も振り返ったんだよね。僕は手紙を直接お渡ししたんだけど、後日岡村さんからすごく丁寧な言葉をもらって。「伝えることができて、本当に書いてよかったな」って思いました。口頭じゃなくて自分の文字で書いた手紙だったから、全てさらけ出せたのかなと思いますね。さかた校長:この夏コロナの影響で、みんなの大切な時間や場所がなくなって生まれたさまざな想い。そんな想いを手紙にしてSCHOOL OF LOCK! に送ってもらうプロジェクトが始まりました。それが、「2020最後の夏レター supported by 郵便局」。こもり教頭:例えば、今年、部活を引退して学校を卒業してしまう3年生に向けて、逆に3年生から下級生に向けて。部活の仲間、クラスメイト、学校の先生、家族など、生徒のキミのなかにある想いを手紙で届けてほしい! 直接言いづらい、照れくさいことって、あると思うんですよね。さかた校長:それを手紙にしたら想いがまとまって、逆にストレートに相手の心に届くんじゃないかな。さかた校長:大嫌いから大好きに変わるって、相当すごいよね。こもり教頭:この先生は、すごく向き合ってくれたんでしょうね。さかた校長:成績が上がるという結果が出て、先生も嬉しかっただろうね。こもり教頭:塾の先生という立場であっても、仕事の範囲だけじゃない思いもあるだろうしね。さかた校長:この思いを手紙にぶつけてほしいね。さかた校長:コロナの影響で、医療従事者の方たちが一番大変な思いをして頑張ってくれていて……プレッシャーもすごいと思うんですよ。そんなお母さんをかっこいいと素直に思える君も、本当に素敵だと思うよ。この思いを文字にして届けたら、お母さんもより仕事を頑張ろうって思えるんじゃないかな。こもり教頭:看護師さんとして仕事をしているお母さんが、一番近い人から「ありがとう」と言われたら、ものすごく幸せな気持ちになるでしょうね。このプロジェクト、「2020最後の夏レター supported by 郵便局」で番組に届けられた手紙は、8月20日から9月7日までの月曜〜木曜に放送される「2020最後の夏レター」の中で毎日1通ずつ紹介されます。応募の中から100名には、さかた校長とこもり教頭の画像がプリントされたSCHOOL OF LOCK! オリジナル切手シートをプレゼント。こもり教頭は、「まさか自分が切手になって誰かの元に届けられるなんて、想像もしていなかった」と話していました。詳細は番組ホームページの特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/