ティーン世代ラッパーLEX、OZworldら参加の最新アルバムのトラックリスト公開

LEXが、2020年8月26日リリースとなる最新アルバム『LiFE』のカバーアートとトラックリストを公開した。



2002年生まれのアーティストLEX。最新アルバム『LiFE』で、リモート環境ながらオンラインを駆使して多彩なアーティストと共作している。客演には、先行シングル『NiPPON』に参加しているLeon FanourakisとSANTAWORLDVIEWに加え、JP THE WAVY、OZworld、MIYACHI、C.O.S.A.、ACE COOL、Fuji Taito、Young Coco、Young Dalu、ASA Wuなど様々な世代から個性豊かな15組のアーティストたちが参加。



また、新屋に公開されたビジュアルは、スイスの気鋭デジタルイラストレーターのDexter Maurerがカバーを描き下ろした。こちらもオンラインでアイディアやフィードバックを重ねて制作した。サウンド面では前作に引き続き、KMがボーカルのミックスやマスタリングで貢献している。



アルバムリリースに先駆けて8月24日20:00から、LEXのYouTubeチャンネルにてオンライン全曲視聴会が開催予定。LEXとともにアルバム全曲を先行試聴できる。





<リリース情報>







LEX

最新アルバム『LiFE』



配信日:2020年8月26日(水)

=収録曲=

1. Sexy!

2. HAPPY (feat. Young Dalu)

3. BUNNY (feat. ASA Wu)

4. ERiCA (feat. HEZRON & SANTAWORLDVIEW)

5. FOREVER (feat. HEZRON & Only U)

6. Romeo & Juliet

7. F*CK (feat. C.O.S.A. & ACE COOL)

8. WORLD PEACE (feat. OZworld & JP THE WAVY)

9. Welcome 2 The Party (feat. Shark kid)

10. Respect Me (feat. Fuji Taito & HEZRON)

11. EMPTY (feat. MIYACHI)

12. I HOPE I NEVER KNOW

13. NiPPON (feat. Leon Fanourakis & SANTAWORLDVIEW)

14. PradaBitch (feat. Young Coco)

15. what ya doing? (feat. SOG)

16. PAST LiFE

17. あなたの幸せが1番



「LEX LiFE オンライン全曲試聴会 on YouTube Live」



配信日:2020年8月24日(月)20:00-21:00

LEX Channel:https://www.youtube.com/channel/UChamZkcHgmXJCZ3dOu5UEJQ