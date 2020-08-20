ティーン世代ラッパーLEX、OZworldら参加の最新アルバムのトラックリスト公開

LEXが、2020年8月26日リリースとなる最新アルバム『LiFE』のカバーアートとトラックリストを公開した。
2002年生まれのアーティストLEX。最新アルバム『LiFE』で、リモート環境ながらオンラインを駆使して多彩なアーティストと共作している。客演には、先行シングル『NiPPON』に参加しているLeon FanourakisとSANTAWORLDVIEWに加え、JP THE WAVY、OZworld、MIYACHI、C.O.S.A.、ACE COOL、Fuji Taito、Young Coco、Young Dalu、ASA Wuなど様々な世代から個性豊かな15組のアーティストたちが参加。
また、新屋に公開されたビジュアルは、スイスの気鋭デジタルイラストレーターのDexter Maurerがカバーを描き下ろした。こちらもオンラインでアイディアやフィードバックを重ねて制作した。サウンド面では前作に引き続き、KMがボーカルのミックスやマスタリングで貢献している。
アルバムリリースに先駆けて8月24日20:00から、LEXのYouTubeチャンネルにてオンライン全曲視聴会が開催予定。LEXとともにアルバム全曲を先行試聴できる。
＜リリース情報＞
LEX
最新アルバム『LiFE』
配信日：2020年8月26日（水）
＝収録曲＝
1. Sexy!
2. HAPPY （feat. Young Dalu）
3. BUNNY （feat. ASA Wu）
4. ERiCA （feat. HEZRON & SANTAWORLDVIEW）
5. FOREVER （feat. HEZRON & Only U）
6. Romeo & Juliet
7. F*CK （feat. C.O.S.A. & ACE COOL）
8. WORLD PEACE （feat. OZworld & JP THE WAVY）
9. Welcome 2 The Party （feat. Shark kid）
10. Respect Me （feat. Fuji Taito & HEZRON）
11. EMPTY （feat. MIYACHI）
12. I HOPE I NEVER KNOW
13. NiPPON （feat. Leon Fanourakis & SANTAWORLDVIEW）
14. PradaBitch （feat. Young Coco）
15. what ya doing? （feat. SOG）
16. PAST LiFE
17. あなたの幸せが1番
「LEX LiFE オンライン全曲試聴会 on YouTube Live」
配信日：2020年8月24日（月）20:00-21:00
LEX Channel：https://www.youtube.com/channel/UChamZkcHgmXJCZ3dOu5UEJQ
LEXが、2020年8月26日リリースとなる最新アルバム『LiFE』のカバーアートとトラックリストを公開した。