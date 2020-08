アナログレコードの普及を目的としたイベント「レコードの日」が今年も11月3日に開催される。

「レコードの日」は東洋化成が2015年にスタートさせたイベント。6度目の開催となる今年は、初LP化となるスタジオジブリ作品「千と千尋の神隠し」「ハウルの動く城」のサウンドトラックや、細野晴臣のソロ作品6タイトル、Vaundyの1stアルバム、藤井隆「ナンダカンダ」など、多彩な89タイトルがラインナップされた。参加作品の販売は11月3日0:00より店頭、オンラインショップで一斉にスタートする。「レコードの日」については、今後もイメージキャラクターや追加リリースタイトル、コラボレーション企画などが発表される予定だ。

「レコードの日」参加アイテム

7inch

・ACO「揺れる体温(TYO Mix)」

・Booker Gee「Pop Corn / Granny scratch scratch」

・Cody・Lee(李)「I'm sweet on you(BABY I LOVE YOU) / キャスパー」

・DJ KAWASAKI「When It Feels Right feat. Monday Michiru (7"edit)/ When It Feels Right feat. Monday Michiru (Danny Krivit 7"Edit)」

・DJ Whitesmith feat. 呂布カルマ「Karmic Overdose」

・eico「Drop Slowly Dub Is Here Remix」

・Ellie「マジ無理 NOWAY / Midnight Parade 2020」

・m-flo ▽ Sik-K & eill & 向井太一 / m-flo ▽ chelmico「tell me tell me / RUN AWAYS」

・NAYUTAH(ナユタ)「君を見つけて(RYUHEI THE MAN EDIT) C/W 君を見つけて(EXCLUSIVE R&B VERSION)」

・paris match「Saturday / Silent Night」

・RISA COOPER「Magic Hour Comes / はばたキッス」

・Shore Break「Everybody Cause Free / Morning Call

・Wa Yo Set (ワヨーセット)「Be (DJ KOCO RE-EDIT) C/W Be (KOCO & RYUHEI THE MAN RE-EDIT)」

・吾妻光良 & The Swinging Boppers「BIG BUG BOOGIE / ご機嫌目盛」

・池田典代「ガラスの虹 / リトル・チャイルド」

・板倉文 & 小川美潮「Stardust」

・今井優子「真夜中のドア~Stay with me~ / TRUST YOUR HEART」

・WODDYFUNK「スウィート ソウル ミュージック」

・カート・エリング / マーク・マーフィー「ステッピン・アウト / ストールン・モーメンツ」

・キテレツ大百科「はじめてのチュウ / キテレツ大百科」

・COLDFEET「Come On-A My House / It's All Right」

・THE TEARDROPS「Last Gamble★Go Billy」

・THE BAWDIES「SKIPPIN' STONES / LET'S GO BACK」

・サリー久保田グループ「魔法を信じる?(Do You Believe in Magic?)」

・高村亜留「I'm in Love」

・一色萌「Hammer & Bikkle / TAXI」

・広瀬愛菜「17 / Travel In My Mind」

・フォリン・コレスポンデント「ザ・ファースト・ワン」

・藤井隆「ナンダカンダ」

・星川薫とザ・メロン・ホーカーズ「CRAZY RUNNING CAT」

・やまがたすみこ「あの日のように微笑んで / ほろ酔いイヴ」

・流線形「3号線 / 恋のサイダー」

・lyrical school「Dance The Night Away feat. Kick a Show」

・クレイジーケンバンド「ドーナツ盤のクレイジーケンバンド」

・Slowly「Willow Man Feat. SA Martinez From Los Stellarians」

・オルケスタ・デ・ラ・ルス「I AM A PIANO」

10inch

・細野晴臣「Vu Ja De」

12inch

・Friday Night Plans「LOCATION - Los Angeles」

・Marcus D「Blinding Light ft. Funky DL, Substantial & Cise Star」

・鶴岡龍 / 鶴岡龍とマグネティックス「OMAE / 春雨(spring&rain)」

・星野みちる「黄道十二宮」

・細野晴臣「HoSoNoVa」

・細野晴臣「Heavenly Music」

・ロバート・グラスパー「ディラルード・スイート」

LP

・Awesome City Club「Grow apart」

・JADOES「It's Friday」

・JADOES「Free Drink」

・JADOES「A Lie」

・NAUTILUS「Refrain」

・Shin Sakiura「NOTE」

・アマネトリル「CRUISER POP」

・天野なつ「Across The Great Divide」

・井出ちよの「わたしの高校生活」

・桑名晴子「ショウ・ミー・ユア・スマイル」

・甲田まひる a.k.a. Mappy「PLANKTON」

・渋谷祐子「MADE IN JAPAN」

・妹尾武「LAST LOVE -Analog Edition-」

・ゼロ戦「サンライズ」

・ゼロ戦「アスファルト」

・ニック・デカロ「LOVE STORMS sings 山下達郎」

・久石譲「千と千尋の神隠し イメージアルバム」

・久石譲「ハウルの動く城 イメージ交響組曲」

・広末涼子「ARIGATO!」

・柳田ヒロ「七才の老人天国」

・RAMU「THANKS GIVING(Pink Vinyl)」

・Vaundy「strobo+」

・日向敏文「夏の猫」

・細野晴臣「omni Sight Seeing」

・大貫妙子「DRAWING」

・大貫妙子「Shooting star in the blue sky」

・大貫妙子「TCHOU <チャオ!>」

・大貫妙子「pure acoustic」

・ザ・ハプニングス・フォー「THE LONG TRIP(引潮・満潮)」

・ジェームス・イハ「レット・イット・カム・ダウン」

・ジェームス・イハ「ルック・トゥ・ザ・スカイ」

・パワー・ハウス「ブルースの新星~パワー・ハウス登場」

・フード・ブレイン「晩餐」

・フラワー・トラベリン・バンド「エニウェア」

・ブルース・クリエイション「ブルース・クリエイション」

2LP

・GONTITI「Merry Christmas with GONTITI~Best Selection of Christmas Songs~」

・kaoru inoue presents chari chari「in time」

・Uyama Hiroto「a son of a sun」

・SOUL FLOWER UNION「A FULL MOON EVENING 1993-2018」

・中森明菜「BEST」

・中森明菜「BEST II」

・久石譲「千と千尋の神隠し サウンドトラック」

・久石譲「ハウルの動く城 サウンドトラック」

・細野晴臣「MEDICINE COMPILATION」

カセットテープ

・細野晴臣「花に水」