【続報】ついに公開、マジでファイナル!? 劇場版『銀魂 THE FINAL』空知英秋新ビジュアルの全貌をチェック!!

原作者・空知英秋による全面協力のもと、鋭意製作中の劇場版『銀魂 THE FINAL』の描き下ろしビジュアルがついに完成! 『銀魂』の仲間たちが勢揃いした。



シリーズ累計発行部数5500万部を超える『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)の超人気コミック『銀魂』(原作:空知英秋)。

抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして厚い人情をも詰め込んだ、この天下無敵の痛快エンターテイメント作品は世界中のファンに愛され続けており、完全新作アニメとして劇場版第3作目の製作が発表されていた。



そして先日、15年間続いてきた大人気シリーズ、アニメ『銀魂』が ”今度こそ本当に”(!?)終わることが発表され、タイトルは『銀魂 THE FINAL』に決定。

来年1月8日(金)より全国の映画館で公開される。



この度、最後だからこそ実現した『銀魂 THE FINAL』のために空知英秋が描き下ろしたビジュアルがついに公開に。

銀さん、新八、神楽、定春、近藤、土方、沖田、桂、高杉、妙、お登勢、キャサリン、たま、九兵衛、神威、星海坊主……と、なんと総勢34名の姿が!



「バイバイ、銀さん」とお別れの言葉とともに描かれるのは、「もうこれで卒業!」といわんばかりに、思い出の品を青空に投げるキャラクターたち。

そして、その先には、マダオやエリザベス(!?)の姿も見られる。

15年間の思い出が一瞬で蘇るような、全員集合の ”卒業ビジュアル” が銀魂産みの親・空知英秋により描かれた。



色々あった(ほとんど怒られて謝罪ばかりの)アニメ『銀魂』が、本当に終わる時がきてしまったのか!?

このビジュアルからも、全キャラ登場のお祭り騒ぎになることが想像できる『銀魂 THE FINAL』、原作者の空知英秋も揃って、いよいよ最後のバカ騒ぎが始まる!



◆『銀魂』は最悪の戦場!?

漫画『銀魂』には欠かせない、歴代ジャンプ編集担当たち。

中でも、『銀魂』ファンの中ではお馴染みの銀魂の初代担当であり、現『週刊少年ジャンプ』大西恒平メディア担当編集長が、最後の銀魂を見届けるために担当として帰ってきた。



「ONE PIECE担当して、編集長にまでなって、出世コース邁進してウハウハだったんですが、なんの因果かこのタイミングで、また最悪の戦場に戻ってきてしまいました……。責任とりたくないよ、恐いよ……」

大西恒平メディア担当編集長コメント



まさかの返り咲きで最後のバカ騒ぎに参戦することとなった大西編集長、無事に(笑)乗り切れるか!?



◆原作者・空知英秋に異変!?

そして、昨年6月に連載を終えて以降の空知英秋の近況も気になるところ。

年末に行われた「『アニメ劇場版銀魂』~俺たちのスーパーステージ~」(公式サイトで配信中)の中での手紙では、「毎日エロ動画見てクソして寝るだけ」と連載終了後の時間を楽しんでいる(?)様子だったが、それから半年たった今はどう過ごしているのだろう?

大西メディア担当編集長に尋ねてみると、「最近の空知先生は、連載してないし、コロナだしで、やること無いから、筋トレして、禁煙して、規則正しい生活を送って、無駄に長生きしようとしてます」と、読者が知る限り、未だかつてないワードが並んだ返答があった。



これまでの空知英秋の生活っぷりからは考えられず、もはや同じ人とは思えないレベルで正直驚きを隠せない近況報告だったが、何はともあれ元気に過ごしている様子。

今回解禁されたビジュアル以外にも、空知英秋の様々な形での全面協力が決定しているとのこと。空知英秋も巻き込んだという今回の作品の全貌が気になるところだ。



また、今回のビジュアルは8月22日(土)より上映予定劇場(一部を除く)で順次掲出が開始される。

同時配布されるチラシの裏面には、過去の場面写真が散りばめられ、これまでの謝罪の歴史の振り返りが掲載されている。



そして、合わせて『銀魂 THE FINAL』は、「原作のラスト」をベースに制作が進んでいることも明らかになった。

詳しいストーリーは今後発表となるが、これまで『銀魂』を愛してくれたファンの期待も裏切らない、オリジナル要素も盛り込まれる予定らしい。

先日も、本作の為にキャラクターデザインが一新されると発表したが、あのアクションシーンや、ギャグシーンがどう映画化されるのか注目が集まる。



”掟破り” で ”限界突破” アニメ界の常識を覆し続け、やりたい放題しながらも全力で走り続け、常識を破り続けてきた15年間!

原作者・声優陣・スタッフ・全員が全力疾走で駆け抜ける、アニメ『銀魂』のラストラン『銀魂 THE FINAL』の、侍の魂をかけた、最後のバカ騒ぎが始まる!





劇場版アニメ『銀魂 THE FINAL』

2021年1月8日(金)公開予定

アニメーション制作:BN Pictures

配給:ワーナー・ブラザース映画

(C)空知英秋/劇場版銀魂製作委員会