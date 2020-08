【明日21日（金）発売！】ジーユー（GU）×PokémonコラボはTシャツ豊作！

ファッションブランド「ジーユー(GU)」は世界的な人気を誇る『Pokémon(ポケモン)』とのコラボを発表した。第2弾となる今回のコレクションは、8月21日(金)から全国の店舗や公式オンラインストアで発売される。 主人公サトシの決め台詞”キミに決めた!”から着想を得た”I CHOOSE YOU”をコンセプトにした第1弾に続く、今回のコレクション。”EVOLUTION(進化)”をコンセプトに、『ポケットモンスター ソード・シールド』の冒険の舞台”ガラル地方”で出会うポケモンたちがデザインされたTシャツやグッズなど、メンズ、ウィメンズ、キッズのアイテム全33種類、全21型が並ぶ。



【発売される商品の画像を見る】



特にTシャツなどのウエアは、タイダイ柄や切り替えデザイン、オーバーサイズシルエットにクロップド丈など、最旬のファッショントレンドを取り入れた様々なデザインがラインナップ。メンズ、ウィメンズ、キッズのサイズ展開で家族でおしゃれを楽しめるようになっている。21日から発売されるPokémonコラボ第2弾は、1人1商品につき2点までの購入制限があり、数量限定。お気に入りのポケモンを見つけて是非GETしてみては?



(C) 2020 Pokémon. (C) 1995 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.