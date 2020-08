Perfume、アニバーサリーイヤープロジェクトとして音楽ライブ映画公開

Perfumeが、映画『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』を2020年9月4日より2週間限定で劇場公開する。



Perfumeの20年間に渡る全歴史を再構築し、デジタル技術を駆使したアート演出が話題を呼んだコンセプトライブ「Reframe 2019」を劇場ライブとして公開。さらに、映画はPerfumeのコメンタリー収録による副音声上映となる。



本作で楽しめる副音声は2種類。Perfumeとまるで一緒に映画を鑑賞している気分になれるPerfume「おしゃべり副音声 with you」と、世界的な評価を受けるクリエイティブ集団ライゾマティクスが「Reframe 2019」のタネあかしともいえる舞台演出の技術解説やエピソードを、グランジ・遠山大輔を聞き手に迎えて披露するRhizomatiks 真鍋大度・石橋素「技術解説副音声」であり、どちらか一つを選んで鑑賞することができる。



また、公開前日の9月3日には、TOHOシネマズ六本木ヒルズの全スクリーン&全国8都市の劇場にて、Perfumeのオンライン舞台挨拶付き最速上映を実施する「前夜祭イベント」の開催が決定した。前夜祭のチケット販売は、8月21日18:00よりファンクラブ先行(抽選)の申込みが開始となる。





<公開情報>



Perfume

映画『Reframe THEATER EXPERIENCE with you』



公開日:2020年9月4日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか2週間限定公開



Director:Taketoshi Sado

Stage & Choreo-Director:MIKIKO

Visual & Interaction Design:Rhizomatiks

企画・製作幹事:アミューズ/日活

制作プロダクション:NHKエンタープライズ

映像提供:NHK

配給・宣伝:日活