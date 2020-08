19日、明治安田生命J2リーグ第13節が行われた。

6連勝中のギラヴァンツ北九州は、アウェイで大宮アルディージャと対戦。25分、34分、40分と前半に3ゴールを決め試合の主導権を握ると、後半立ち上がりにも追加点を記録し大宮を突き放した。大宮は後半に1点を返すも、反撃はここまで。1ー4で勝利した北九州が、7連勝を飾った。

前節、黒星を喫した首位のV・ファーレン長崎は、ホームにジェフユナイテッド千葉を迎えての一戦。前半29分に先制点を挙げると、その4分後にも追加点を記録した。長崎は6割以上の支配率でこのリードを守り抜き、2ー0で完封勝利。首位をキープしている。

7位のヴァンフォーレ甲府と21位の愛媛FCの試合は、シーソーゲームの展開に。33分にホームの甲府が先制しハーフタイムを迎えると、今度は愛媛が62分と72分にゴールを決め逆転。しかしその後、甲府が78分と80分に立て続けにゴールを記録し、結局試合は3ー2で甲府が勝利を収めた。

第13節の試合結果と順位表、また第14節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

群馬 2ー1 山口

大宮 1ー4 北九州

東京V 3ー0 松本

町田 0ー0 磐田

甲府 3ー2 愛媛

新潟 1ー1 京都

金沢 1ー1 山形

徳島 0ー0 岡山

福岡 0ー1 水戸

長崎 2ー0 千葉

琉球 2ー2 栃木

■順位表

1位 長崎(勝ち点29/得失点差+9)

2位 北九州(勝ち点28/得失点差+13)

3位 徳島(勝ち点24/得失点差+11)

4位 甲府(勝ち点22/得失点差+3)

5位 東京V(勝ち点20/得失点差+5)

6位 京都(勝ち点20/得失点差+3)

7位 大宮(勝ち点20/得失点差+1)※1試合未消化

8位 千葉(勝ち点19/得失点差+5)

9位 新潟(勝ち点19/得失点差+3)

10位 磐田(勝ち点19/得失点差+1)

11位 栃木(勝ち点19/得失点差0)

12位 金沢(勝ち点17/得失点差+4)

13位 水戸(勝ち点16/得失点差−1)

13位 岡山(勝ち点16/得失点差−1)

15位 山形(勝ち点15/得失点差−2)

16位 福岡(勝ち点15/得失点差−3)※1試合未消化

17位 町田(勝ち点14/得失点差−4)

18位 琉球(勝ち点14/得失点差−8)

19位 松本(勝ち点12/得失点差−8)

20位 山口(勝ち点11/得失点差−9)

21位 愛媛(勝ち点9/得失点差−5)

22位 草津(勝ち点9/得失点差−17)

■次節の対戦カード

▼8月22日(土)

19:00 岡山 vs 群馬

19:00 山口 vs 町田

19:00 愛媛 vs 大宮

▼8月23日(日)

18:00 山形 vs 甲府

18:00 栃木 vs 福岡

18:00 新潟 vs 琉球

18:30 磐田 vs 金沢

18:30 京都 vs 松本

19:00 水戸 vs 長崎

19:00 千葉 vs 徳島

19:00 北九州 vs 東京V