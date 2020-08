ショートアニメ「ただいま!ちびゴジラ」の追加キャストが発表された。

「ただいま!ちびゴジラ」は、ゴジラの65周年を記念して誕生したキャラクター・ちびゴジラと、女性会社員・さとみの日常を描くショートアニメ。YouTube「ゴジラチャンネル」および「ちびゴジラ」の公式Twitterにて配信されている。

追加キャストとして発表されたのは、ちびモスラ役の立花日菜、ちびギドラ役の高宮彩織、ちびラドン役の松田颯水。またちびゴジラ役の弘松芹香、さとみ役の相沢舞を含むキャスト5人からコメントも到着した。

弘松芹香(ちびゴジラ役) コメント

ちびゴジラに決まったときは本当に嬉しかったです!

小さい頃から当たり前のように知っていた怪獣、ゴジラに私がなれるなんて……!

驚きと喜びが混ざり合って叫んだのを覚えてます。

子ども達と関わる仕事が夢でもあったので、ちびゴジラの素直で最強なところを大事にしながら、めいっぱいの愛を込めて演じていきたいと思います!

相沢舞(さとみ役)コメント

初めてちびゴジラに出会った時、うちで一緒に暮らしてる動物たちに似てるなぁ。と思いました(炎とかは吹きませんが笑)。

愛らしくて日常にふっと肩の力が抜ける瞬間と元気をくれる。そんなところが似ています。

「ただいま!ちびゴジラ」が見て下さる方の癒しの時間になっていたら嬉しいです。

可愛いお友達も登場したので、これからの展開に私もわくわくしています!

立花日菜(ちびモスラ役)コメント

はじめまして!ちびモスラ役の立花日菜です。

オーディションのお話をいただいたときはとにかく驚きました!

とても有名なあのゴジラシリーズ! しかもちび!? こんな大切なキャラクターを演じさせていただいて良いのか、、という不安もありましたが、精一杯演じさせていただきます!

高宮彩織(ちびギドラ役)コメント

役が決まった時は飛び上がる程嬉しかったです!

ちびギドラは三つ首の子なので居るだけでわいわいと賑やかな存在になると思っています。

ゴジラファンの方にも、ゴジラ作品に初めて触れる方にも楽しめて癒しになる様な作品になるように頑張ります!どうぞ宜しくお願いします。

松田颯水(ちびラドン役)コメント

ちびラドンさんのオーディションの日、実は「ゴジラVSメカゴジラ」を見返してから向かったんです!

この作品のラドンさんの生き様がとても好きで……高まったアツい気持ちのまま挑んだオーディションでした。結果こうしてちびラドンさんを演じられることになって感無量でございます……!

より皆様にちびラドンさんを愛して頂けるよう、試行錯誤して参ります! お楽しみください!

ただいま!ちびゴジラ

スタッフ

監督:日野トミー

脚本:森もり子

音楽:シナリオアート

アニメーション制作:helo inc

キャスト

ちびゴジラ:弘松芹香

さとみ:相沢舞

ちびモスラ:立花日菜

ちびギドラ:高宮彩織

ちびラドン:松田颯水

TM & (c)TOHO CO., LTD. Designed by Chiharu Sakazaki