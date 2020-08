Perfume ダンスパートで「私、ここキマッてます」3人が自己申告！

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーからのリクエストで、「私、ここキマッてます」というダンスパートを自己申告しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」8月17日(月)放送分)かしゆか:この自己申告制は、前に1度「似合っている衣装」でやったんですけど……自分で自分の似合ってる衣装をバンバン言っていくっていう。のっち:あんまり自分から言わないよ!あ〜ちゃん:恥ずかしいよ〜。のっち:何かを失ってるし!あ〜ちゃん:自分の何かがすり減ってる気がするよね。これを自分で言うことで。かしゆか:ちょっと自分を削って出してる感じあるよね(笑)。あ〜ちゃん・のっち:(笑)。【[Official Music Video] Perfume「GLITTER」】かしゆか:あのですね、私たびたび振り付けの中で変なポーズさせられがちなんですね。あ〜ちゃん:あ〜。かしゆか:「GLITTER」の最後のポーズは頑張ってるよ!のっち:確かに! 毎回すごいの!かしゆか:片足で耐えるポーズなんで、「靴の状態、今日大丈夫!?」「ステージの状態、今大丈夫!?」みたいになってるから!のっち:あれは、いつもすごいなって思ってるよ。「私は両足でごめんね!」って(笑)。あ〜ちゃん:うん、私も両足で。のっち:あそこの集中力はすごい!【[Official Music Video] Perfume 「FLASH」】のっち:最後のポーズで言うと、のっちは「確実にキマってる」っていうポーズがあって……あのね「FLASH」の最後のポーズ。あれは本当に! のっちのいちばんの見せ場!!あ〜ちゃん:あははは! 言ってあげるのに(笑)。のっち:本当にキマってると思う……(笑)。あの地を突き刺す、そして同時に天をも突き刺す……!あ〜ちゃん:あれ、突き刺してんの?のっち:突き刺してます。後ろの2人をも背景にする、この……!かしゆか:(NHKで8月8日に放送された)「ライブ・エール」でもやってましたね。のっち:やりました……やってやりました!あ〜ちゃん:確かに「ライブ・エール」のポーズも決まってた。のっち:(笑)。あ〜ちゃん:言ってあげるのに(笑)。【[Official Music Video] Perfume「Spring of Life」】あ〜ちゃん:(ドーム公演の)「Spring of Life」で『♪Spring up Speed up』って歌うところがあって。そこをね、髪をバーンと仰ぎながらいくのよ。私はポニーテールだからバーンってやる髪はないんだけども、首で髪を演出するっていうシーンがあって。普段は1人ずつあるんだけど、今回は私しかなくて。かしゆか:メドレーでしたからね。あ〜ちゃん:あそこは、もうゴリゴリにキマってました! ありがとうございます。かしゆか:あの4歩が。あ〜ちゃん:あの4歩で、表情も。のっち:キマってたよ! プレッシャーもあったと思うんですよ。本来1曲の中で3人ともやる振りだから。そこをあ〜ちゃんだけが請け負うってプレッシャーもあったと思う。そのなかでキメたあ〜ちゃんはすごいと思ってるよ!あ〜ちゃん:あそこはいちばん誇らしいところ。かしゆか:(9月2日にリリースされる)DVDで要チェックですね、皆さん。そこの表情も含め(笑)。あ〜ちゃん:一瞬だからね! でもその一瞬も、こっちは命懸けて踊ってる。もう魂懸けてね。のっち:そうだったよ。キマってた。かしゆか:今日はここまでということで。こんなのでいいのかな……?(笑)。【Blu-ray & DVD「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」 Digest Movie】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/