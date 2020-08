男性デュオ・ゆずが19日、初のオンラインツアー「YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN」の全容を発表した。

「YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN」

このライブは、動画配信プラットフォーム「OPENREC.tv」にて、9月27日の初日公演を皮切りに、10月25日までの全5公演。

9月16日に発売される“オールタイムライブ映像ベスト”のDVD & Blu-ray『YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN 1997-2007』『YUZU ALL TIME BEST LIVE AGAIN2008-2020』を携える形で開催される。

自身の代表曲であり、ライブ定番曲である「夏色」以外、全5公演すべて“被り曲なし”というセットリストで構成されることも決定した。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、バンド形式ではなく、北川悠仁、岩沢厚治のゆず2人だけのステージでパフォーマンスを実施。必要最低人数のスタッフとともに県をまたがず、ライブ会場には観客を入れずに事前収録したライブの模様を配信する。

ライブ会場は配信当日まで非公開だが、ゆずの出身地である神奈川・横浜エリアで縁ある場所を選定し、パフォーマンスを届ける。そして各公演ごとに「DAY1:出発点」「DAY2:思春期」「DAY3:新天地」「DAY4:青写真」「DAY5:未来図」とライブのコンセプトとなるテーマを設定している。

オンラインツアーの視聴チケットは、きょう19日(18:00~)より販売開始となった。通常の1DAY視聴チケットのほか、5DAYSすべての公演を視聴することができ、豪華プレミアムグッズが付属する「5DAYSチケット」も同時販売された。