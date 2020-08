特撮部、雑学研究部…『SOL!』リスナーの自主的な部活動を紹介

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、8月18日(火)は『部活動報告DAY』と題して放送。リスナーが自主的に作った番組内の部活動をパーソナリティのさかた校長とこもり教頭が紹介し、気になる部の部長に活動内容を直接聞いてみました。その前編。●後編はこちらさかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、こちらの授業をお届け! 『部活動報告DAY』! 応援部や、恋愛部、バンド部などの学校公認の部活動がいくつかありますが、それとは別に学校掲示板で自主的に発足させている部活動もあります。こもり教頭:同じ趣味を持つ生徒を募って、生徒が部長となって掲示板上で盛り上がっている部活動ですね。さかた校長:ちょっと前に『部活動勧誘DAY』をやりましたけど、たくさんの部活動が生まれましたよね。そして気になるのは、その後なんです。こもり教頭:続くかどうか、ですよね。さかた校長:今も活動をしているのか、部員が集まらずに廃部寸前なのか……。今夜は掲示板内の部活動の、活動報告をしてもらいたいと思います。ちなみに、部員が一番多いのが「SOL特撮部」で、48名!こもり教頭:すごいな~。こもり教頭:今現在、掲示板内にどんな部活があるのか、ざっくりですけど調べました。「SOL特撮部」「ファックス部」「ポジティ部」「イケメン研究部」「雑学研究部」「座禅部」「俳句短歌部」「リア部」「星空部」「勉強部」「大丈部」「うどん部」「大きな力部」「Vtuber部」「YouTu部」「音楽部」「国際部」「ペット自慢部」「あるある部」……これでも抜粋です。さかた校長:全部載っているリストを見ますと、今部活は121あるんだって!こもり教頭:確認できる限りですけどね(笑)。気になる部活もありますが……「読書部」と「読書感想文部」があるんですけど、これは合併でもいいんじゃないかな?さかた校長:「語彙力改善部」も、あわせて合併でいいんじゃない?(笑)。こもり教頭:大きなくくりで言うと、「少年ジャンプ部」も(笑)。さかた校長:(笑)。あと「ヒゲダン部」と「ヒゲダン大好きバンド部」もあるんですよ。これも一緒にしましょ!こもり教頭:他には、各々の活動もあると思いますけど……「坂道部」「欅坂46部」「乃木坂46部」「日向坂部」も、合併したらダメかな?さかた校長:巨大勢力になりそう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/