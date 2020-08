『A3!』BD&DVD第4巻ジャケットは椋＆三角＆一成！ ドラマCD試聴動画も公開

TVアニメ『A3!』のBlu-ray&DVD第4巻のジャケット画像、ドラマCD試聴動画が公開となった。



『A3!』は2017年1月27日に配信を開始し、現在650万ダウンロードを突破した人気アプリゲーム。舞台化作品「MANKAI STAGE『A3!』」や、ラジオ『A3! Blooming RADIO』など多岐にわたる展開を見せている。2020年4月より放送されたTVアニメ『A3!』SEASON SPRING & SUMMERは春組・夏組までの物語が千秋楽を迎え、10月からはSEASON AUTUMN & WINTERが放送予定だ。



今回公開されたBlu-ray&DVD第4巻のジャケットは、キャラクター原案冨士原良氏による新規描き下ろしイラストを使用。向坂椋、斑鳩三角と三好一成が劇中で演じる旗揚げ公演『Water me! ~我らが水を求めて~』の衣装を着たイラストとなっている。



あわせて封入特典ドラマCD「SEASON SUMMER EXTRA EPISODE vol.02」の試聴動画も公開。今回は夏組が公演を行なった『Water me! ~我らが水を求めて~』楽日の深夜、誰からともなく集まり、こっそりもう一度打ち上げをする夏組の様子を描いたストーリーとなっている。



TVアニメ『A3!』SEASON AUTUMN & WINTERは10月より放送開始予定。また、8月19日(水)にはBlu-ray&DVD第3巻も発売! ますます今後もイケメン役者の ”つぼみ” たちから目が離せない!



(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.