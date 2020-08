フライングドッグが手がけたアニメ主題歌やキャラクターソング、サウンドトラックなどのアニメ関連楽曲から、新たに約3500曲のストリーミング配信がスタートした。

第3弾となる今回のラインナップでは、「タイムボカン」シリーズや「ニルスの不思議な旅」「スプーンおばさん」「機甲創世記モスピーダ」「メガゾーン23」「ファイブスター物語」などの楽曲が解禁に。そのほか「ぼくの地球を守って」「逮捕しちゃうぞ」「ラーゼフォン」「十二国記」「ARIA The Animation」「戦国BASARA」「きんいろモザイク」「スペース☆ダンディ」「月がきれい」など、1970年から2019年まで幅広いアニメ作品の関連曲が並んだ。また新居昭乃、ROUND TABLE featuring Nino、牧野由依、石川智晶、FictionJunction、May'n、福山潤、Tridentといったアーティストの全楽曲も解禁されている。

対応ストリーミングサービスはApple Music、Amazon Music Unlimited、Amazon Music HD、AWA、Google Play Music、KKBOX、LINE MUSIC、mora qualitus、RecMusic、Rakuten Music、Spotify、YouTube Music、ANiUTa。一部サービスではフライングドッグがテーマ別に厳選したプレイリストが公開されたほか、今後フライングドッグ所属のアーティストなどによる「フライングドッグオールタイムプレイリスト」の作成も予定されている。すべての解禁楽曲はフライングドッグの特設ページで確認を。

主な配信タイトル

「タイムボカン名曲の夕べ」

「メガゾーン23 」

「ロードス島戦記 オリジナル・サウンドトラック」

「アルジュナ into the another world」

「NOIR ORIGINAL SOUNDTRACK I」

「ラーゼフォン O.S.T.1」

「十二国記 オリジナルサウンドトラック1」

「ARIA The ANIMATION オリジナルサウンドトラック」

「『戦国BASARA』 Director's Special Edition」

「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- オリジナルサウンドトラック 完全版」

「『スペース☆ダンディ』O.S.T.1 ベストヒット BBP」

「『艦隊これくしょん -艦これ-』キャラクターソング “艦娘乃歌” Vol.1」

「『月がきれい』サウンドコレクション」

ALI PROJECT「桂冠詩人 SINGLE COLLECTION PLUS」

May'n「POWERS OF VOICE」

中島愛「Be With You」

Rhodanthe*「FIRST*MODE」

See-Saw「Dream Field」